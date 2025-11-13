بأرباح ملياري جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تراجع جماعي باستثناء مؤشر الشريعة الإسلامية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على أداء متباين للمؤشرات، حيث تراجعت غالبية المؤشرات بينما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بدعم من ارتفاع أسهم كبرى الشركات العقارية والاتصالات، وسط تداولات نشطة تجاوزت 7.2 مليار جنيه.

أداء المؤشرات:

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.09% ليغلق عند 40190 نقطة.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.25% ليصل إلى 49582 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.09% عند 18159 نقطة.

تراجع مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات بنسبة 0.02% مسجلًا 4420 نقطة.

هبط مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.5% ليغلق عند 12147 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.29% مسجلًا 16158 نقطة.

في المقابل، قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.53% ليصل إلى 4222 نقطة.

وجاء الصعود في مؤشر الشريعة الإسلامية بدعم من ارتفاع أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصر للأسمنت قنا، والمصرية للاتصالات، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء مقابل اتجاه العرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي نحو 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.891 تريليون جنيه، في ختام أسبوع شهد تذبذبًا في الأداء بين المكاسب وجني الأرباح.