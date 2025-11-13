مسؤول أممي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يلتزم بالقانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير

قال برنارد دوهايم، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، ضمن خطط إدارة ترامب لوقف الحرب، يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع القانون الدولي، وبشكل خاص القانون الدولي الإنساني.

وأكد دوهايم، خلال تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذا التوافق يضمن الاتساق مع قرارات محكمة العدل الدولية، التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن الالتزام بذلك يقع على عاتق الاحتلال، بما في ذلك ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المقرر الخاص أن غزة والضفة الغربية لا يجب التعامل معهما ككيانات منفصلة، بل يجب اعتماد نهج شامل يتيح معالجة القضية الفلسطينية ككل متصل بالقانون الدولي ومقررات المحكمة الدولية.