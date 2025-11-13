قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟
هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير
توك شو

مسؤول أممي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يلتزم بالقانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير

غزة
غزة
محمود محسن

قال برنارد دوهايم، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، ضمن خطط إدارة ترامب لوقف الحرب، يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع القانون الدولي، وبشكل خاص القانون الدولي الإنساني.

وأكد دوهايم، خلال تصريحات مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «مع أمل الحناوي عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذا التوافق يضمن الاتساق مع قرارات محكمة العدل الدولية، التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرًا إلى أن الالتزام بذلك يقع على عاتق الاحتلال، بما في ذلك ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المقرر الخاص أن غزة والضفة الغربية لا يجب التعامل معهما ككيانات منفصلة، بل يجب اعتماد نهج شامل يتيح معالجة القضية الفلسطينية ككل متصل بالقانون الدولي ومقررات المحكمة الدولية.

برنارد دوهايم إطلاق النار غزة قمة شرم الشيخ القانون الدولي

