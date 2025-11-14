اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام وديتي مصر والجزائر استعدادا لكأس العرب 2025

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا أسماء حكام المباراتين الوديتين بين منتخب مصر ونظيره الجزائري، والمقرر إقامتهما على ستاد القاهرة الدولي خلال توقف شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة كأس العرب 2025 المقرر تنظيمها في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

تأتي المباراتان في إطار برنامج الإعداد الفني الذي يعتمده الجهاز الفني للمنتخب الوطني من أجل اختبار عناصره الأساسية والبديلة قبل الدخول في المعسكر الأخير الذي يسبق البطولة.

أحمد الغندور يدير المباراة الودية الأولى بين مصر والجزائر

كلّف اتحاد الكرة الحكم الدولي أحمد الغندور بإدارة المواجهة الودية الأولى التي تجمع بين المنتخبين اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، والمقرر انطلاقها في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

ويضم الطاقم التحكيمي للمباراة الأولى الأسماء التالية:





حكم الساحة: أحمد الغندور

المساعد الأول: سمير جمال

المساعد الثاني: أحمد زيدان

الحكم الرابع: محمد ناصر

ومن المنتظر أن تشهد المباراة تجربة عدد من العناصر الجديدة في صفوف الفراعنة، إلى جانب منح الفرصة للاعبين العائدين من الإصابة، وهو ما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة للجهاز الفني.

حمادة القلاوي يقود التحكيم في المواجهة الودية الثانية

كما أعلن الاتحاد المصري، أن الحكم حمادة القلاوي سيتولى إدارة المباراة الودية الثانية أمام المنتخب الجزائري، والمقرر أن تُقام يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً على الملعب نفسه. وجاء تشكيل الطاقم التحكيمي للمباراة الثانية كالآتي:

حكم الساحة: حمادة القلاوي

المساعد الأول: محمد مجدي سليمان

المساعد الثاني: محمد عاطف الزناري

الحكم الرابع: هيثم عثمان

وتُعد هذه الودية الثانية فرصة مهمة لمواصلة الوقوف على مستوى اللاعبين قبل خوض غمار البطولة العربية، وسط توقعات بحضور جماهيري مميز ودعم كبير للمنتخبين.



