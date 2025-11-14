قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
الإسكان تعلن عن طرح 400 ألف وحدة بالإسماعيلية .. اعرف مواعيد التقديم والشروط
وزير المالية: لدينا فرصة استثنائية لتكون مصر مركزا للتصنيع والتصدير
ننصح بأخذ اللقاح .. الصحة: فيروس الإنفلونزا الأكثر نشاطا هذا العام
رياضة

أبو جبل بعد استبعاده من منتخب مصر: لا أعترض وأتمنى التوفيق للجميع

منار نور

علّق محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق مودرن سبورت، على استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي أعلنها المدير الفني حسام حسن لمعسكر الإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العين الودية الدولية.

ونشر أبو جبل عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي في «إنستجرام» توضيحًا قال فيه:«ردًا على ما يتم تداوله مؤخرًا، أحب أوضح أنني لا أعترض على عدم وجودي في قائمة المنتخب، وكل التقدير والاحترام للكابتن حسام حسن والجهاز الفني بالكامل، وللكابتن سعفان الصغير مدربي المحترم».

وأضاف: «كما أوجه كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني للمنتخب الثاني بقيادة الكابتن حلمي طولان، والسد العالي الكابتن عصام الحضري. أتمنى التوفيق للجميع في المرحلة المقبلة، ولكل زملائي اللاعبين النجاح والتألق. وأسعى بكل قوة واجتهاد للعودة من جديد لتمثيل بلدي العظيمة. كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا الوطني دائمًا».

محمد ابو جبل استبعاد محمد ابو جبل تعليق محمد ابو جبل مودرن سبورت

