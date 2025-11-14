أبو جبل بعد استبعاده من منتخب مصر: لا أعترض وأتمنى التوفيق للجميع

علّق محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق مودرن سبورت، على استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي أعلنها المدير الفني حسام حسن لمعسكر الإمارات استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العين الودية الدولية.

ونشر أبو جبل عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي في «إنستجرام» توضيحًا قال فيه:«ردًا على ما يتم تداوله مؤخرًا، أحب أوضح أنني لا أعترض على عدم وجودي في قائمة المنتخب، وكل التقدير والاحترام للكابتن حسام حسن والجهاز الفني بالكامل، وللكابتن سعفان الصغير مدربي المحترم».

وأضاف: «كما أوجه كل الاحترام والتقدير للجهاز الفني للمنتخب الثاني بقيادة الكابتن حلمي طولان، والسد العالي الكابتن عصام الحضري. أتمنى التوفيق للجميع في المرحلة المقبلة، ولكل زملائي اللاعبين النجاح والتألق. وأسعى بكل قوة واجتهاد للعودة من جديد لتمثيل بلدي العظيمة. كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا الوطني دائمًا».