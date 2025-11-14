قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير مهم.. علامات العفن الأسود في البصل وكيفية التعامل معه

ريهام قدري

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري توضيح بخصوص اللون الأسود الذي يظهر على البصل
اللون الأسود الذي قد تلاحظينه على البصل هو في الحقيقة العفن الأسود، وينتج عن فطر يسمى:
Aspergillus niger – الأسبرجيلس نيجر.
يظهر هذا النوع من العفن بسبب سوء التخزين أو إصابة النبات نفسه أثناء الزراعة نتيجة مشكلات في التربة أو مياه الري.
 

 كيف نحدد إذا كان البصل آمنًا أم لا؟


إذا كان اللون الأسود موجودًا فقط على القشر الخارجي:
الوضع غير مقلق، ويمكن استخدام البصل بعد إزالة القشرة تمامًا وغسله جيدًا جدًا.
إذا كان العفن داخل طبقات البصل من الداخل:
هنا لا يُغسل ولا يُستخدم مطلقًا، ويجب التخلص منه فورًا.
 

 لماذا هو خطير؟
قد يسبب هذا الفطر:
مشاكل معوية.
تسممًا غذائيًا.
وتشير بعض الأبحاث إلى أنه—في حالات العدوى الشديدة—قد يرتبط بخطورة أعلى لتطور بعض الأورام، ويُعد من الفطريات التي قد تُساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد pre-cancerous.

