أسقف الدول الإسكندنافية في لقاء روحي مع الخريجين بعزبة النخل.. صور

شارك الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، في اجتماع الخريجين بكنيسة القديسة العذراء مريم بعزبة النخل، وذلك في ضيافة الأنبا سيداروس، الأسقف العام لعزبة النخل والمرج، الذي كان في استقبال نيافته لدى وصوله إلى الكنيسة.

لقاء روحي

وألقى الأنبا أباكير كلمة روحية على الحضور وسط احتفاء بالغ وفرحة كبيرة، حيث التف الشباب حوله وحرصوا على التقاط الصور الجماعية والتذكارية مع نيافته.

وفي ختام الزيارة، قدم اجتماع الخريجين باسم الآباء والشعب هدية تذكارية لنيافة الأنبا أباكير تعبيرًا عن المحبة وبمناسبة الزيارة.

