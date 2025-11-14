اشتباكات في السويداء بعد هجوم مسلحين على الأمن السوري

شهدت محافظة السويداء ليلة الجمعة، اشتباكات بين فصائل مسلحة وقوات الأمن السوري، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى بين صفوف القوى الأمنية.



وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلاً عن مصدر أمني بأن "مجموعات خارجة عن القانون استهدفت بلدات ولغا وتل الأقرع وتل حديد والمزرعة بريف السويداء بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة".



كما نقلت قناة "الإخبارية السورية" عن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة أن "العصابات المتمردة جددت لليوم الثالث على التوالي خروقات وقف النار، وقصفت مواقع في ريف السويداء، ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر قوى الأمن".



وأكدت القيادة أن قوات الأمن الداخلي أحبطت عدداً من محاولات التقدم التي شنتها هذه العصابات من عدة محاور، مشددة على أن "الخرق المتكرر لوقف النار تتحمله العصابات المتمردة والجهات التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة".