أخبار البلد

الصحفيين تعلن لائحة القيد الجديدة المقرر عرضها فى اجتماع الجمعية العمومية

لائحة قيد الصحفيين
لائحة قيد الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

انتهت نقابة الصحفيين، من إعداد لائحة القيد الجديدة والمقرر عرضها على اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين يوم الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ م

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة إلى  الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة في الساعة العاشرة من صباح الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ م وذلك إعمالاً لنص المادة (۳۳) من قانون النقابة (٧٦ لسنة ١٩٧٠م).

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مايلي:

١-  التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مايو ٢٠٢٥).

٢- النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية فى فبراير ٢٠٢٦م واعتماده.

٣- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى ۲۰٢٥/١٢/٣١م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٦م.

٤- - اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة القيد.

٥- اعتماد التعديلات الجديدة على ميثاق الشرف الصحفي

٦-- اعتماد تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات.

٧- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

٨- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة ، التى تطرأ بعد توجيه الدعوة.

