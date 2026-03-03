الصحفيين تعلن لائحة القيد الجديدة المقرر عرضها فى اجتماع الجمعية العمومية

انتهت نقابة الصحفيين، من إعداد لائحة القيد الجديدة والمقرر عرضها على اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين يوم الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ م
ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة إلى الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة في الساعة العاشرة من صباح الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ م وذلك إعمالاً لنص المادة (۳۳) من قانون النقابة (٧٦ لسنة ١٩٧٠م).
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مايلي:
١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مايو ٢٠٢٥).
٢- النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية فى فبراير ٢٠٢٦م واعتماده.
٣- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية فى ۲۰٢٥/١٢/٣١م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة ٢٠٢٦م.
٤- - اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة القيد.
٥- اعتماد التعديلات الجديدة على ميثاق الشرف الصحفي
٦-- اعتماد تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات.
٧- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
٨- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة ، التى تطرأ بعد توجيه الدعوة.