نيرة الأحمر عن وفاة محمد صبري: نفسي حد يقولي دي إشاعة

نعت نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك محمد صبرى لاعب الزمالك السابق والذي لقي مصرعه في حادث تصادم بالتجمع الخامس فجر اليوم .

وكتبت الأحمر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً : انا مش مصدقة اني بكتب البوست ده ونفسي حد يقولي دي اشاعة

لسة كنا في القناة مع بعض يوم الأربعاء

مع السلامة يا كابتن صبري هتوحشنا وهيوحشنا روحك الجميلة اللي كانت مالية القناة

ربنا يصبر اهلك ويصبرنا على فراقك

هتسيب فراغ كبييييييير اوي يا كابتن

ان لله وانا اليه راجعون



وأكدت مصادر أمنية، أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.



تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

أوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة. وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.