أفريقيا تشهد أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ ربع قرن

تواجه القارة الإفريقية أسوأ تفشٍ لمرض الكوليرا منذ 25 عامًا، مع تسجيل موجات جديدة من الإصابات في أنجولا وبوروندي تشير إلى استمرار انتقال العدوى على نطاق واسع، بحسب ما أعلنت مراكز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي، أمس الخميس، إنها رصدت نحو 300 ألف حالة مؤكدة ومشتبه بها منذ بداية عام 2025، إلى جانب أكثر من 7 آلاف وفاة، في ارتفاع يتجاوز 30% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه عدد الإصابات 254,075 حالة.

وقال مدير الوكالة، جان كاسيا، في مؤتمر صحفي: "الكوليرا لا تزال تحديًا رئيسيًا، ويبدو أننا نسجل كل عام أعدادًا أكبر."

أنجولا وبوروندي في صدارة التفشي

وسجلت أنجولا وحدها 33,563 حالة منذ مطلع العام، بينها 866 وفاة، بينما شهدت بوروندي 2,380 إصابة أدت إلى 10 وفيات، في مؤشرات وصفتها الوكالة بأنها دليل على "انتقال نشط" للمرض في البلدين.

وينتشر مرض الكوليرا عادةً عبر شرب مياه ملوثة أو ملامسة تلك المياه للجروح المفتوحة، وقد تنتقل العدوى أيضًا عبر تناول مأكولات بحرية نيئة. ولا ينتقل المرض عبر المخالطة المباشرة بين الأشخاص.

مرض قاتل خلال ساعات

يمكن للكوليرا أن تتسبب بإسهال حاد وجفاف شديد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات إذا لم يتلقَّ المريض العلاج الفوري، حتى لو كان يتمتع بصحة جيدة قبل الإصابة.

ويرجع تصاعد الإصابات إلى سوء الحصول على المياه النظيفة، واتساع رقعة النزاعات المسلحة، إضافة إلى تردي البنية التحتية للصرف الصحي في مناطق واسعة من القارة.

وقال كاسيا: "من دون مياه آمنة، لا يمكن السيطرة على التفشي. وحتى في الدول التي شهدت تراجعًا طفيفًا، يجب معالجة الأسباب الجذرية مثل الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي في مخيمات اللاجئين."

السودان في قلب الأزمة

وفي السودان، تفاقمت الأزمة الصحية وسط الانهيار الواسع للبنية المدنية بفعل الحرب. وحتى الآن، سجلت البلاد 71,728 إصابة و2,012 وفاة خلال العام 2025، وفق أرقام الوكالة الإفريقية.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أن السودان يواجه "أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ سنوات"، مشيرةً إلى أن مخيمات النازحين في إقليم دارفور كانت الأكثر تضررًا. وقالت المنظمة إنها عالجت أكثر من 2,300 مريض وسجلت 40 وفاة خلال أسبوع واحد فقط.