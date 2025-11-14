مدير قادرون باختلاف تشارك بمؤتمر السياحة الميسرة لذوي الإعاقة بالرياض

شاركت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية حول " السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأقيم المؤتمر في الفترة من ١٢-١٣ نوفمبر الجاري بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، حيث شهد مشاركة عدد من الدول العربية والخبراء المتخصصين.

واستعرضت المديرة التنفيذية لصندوق" قادرون باختلاف" الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، ومنها قطاع السياحة.

الجدير بالذكر أن صندوق " قادرون باختلاف " يسعى إلى تقديم منظومة متكاملة من الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل الدعم الاقتصادي والصحي والتعليمي والتدريبي.

وقد تم إنشاء صندوق "قادرون باختلاف" بموجب القانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠ ، والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ٢٠٢٢ ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٤ ويضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.