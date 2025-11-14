أونروا : المنخفض الجوي القادم إلى غزة سيخلف تداعيات كارثية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن أونروا، قال إن المنخفض الجوي القادم إلى غزة سيخلّف تداعيات كارثية على النازحين بالقطاع.



وأوضحت أن يجب حدوث تحركات دولية لمحاولة الضغط على إسرائيل وإجبارها على السماح بدخول المساعدات للقطاع.

وذكرت تقارير إعلامية بأن العشرات من الخيام الفلسطينية غرقت في مياة الأمطار، حيث تم تسجيل إصابات بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت بمدينة غزة .

وفي سياق آخر؛ هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، غرفا سكنية ومنشآت زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت خربة الفخيت بمسافر يطا، وهدمت غرفتين سكنيتين، ومطبخا ووحدة صحية وحظيرة أغنام وبئر مياه، ودمرت عددا من خزانات المياه تعود للمواطن سمير حمامدة، الذي باتت عائلته المكونة من سبعة أفراد بلا مأوى.



