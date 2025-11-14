زينة تخطف الأنظار بأناقتها

حرصت الفنانة زينة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة زينة

خطفت زينة الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل.

انتعلت زينة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي، تزينت ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت زينة بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.