وصول جثامين 15 شهيدًا إلى غزة ضمن صفقة تبادل الجثامين مع إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن وصول جثامين 15 فلسطينيًا إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، ضمن الدفعة الثالثة عشر من عمليات تبادل الجثامين مع إسرائيل.

وجاءت هذه الدفعة بعد ساعات من تسليم حركة حماس جثمان المحتجز الإسرائيلي المتوفى مني غودار (73 عامًا)، في إطار المفاوضات المستمرة لتبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين.

ظروف سيئة

وأكدت الوزارة أن الجثامين وصلت في حالة سيئة نتيجة بقائها لفترات طويلة داخل الثلاجات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية بدأت عملية التعرف على الهويات تمهيدًا لتسليمها إلى ذويهم.

وقال مسؤول صحي إن هذا التبادل يأتي ضمن سلسلة من الدفعات الإنسانية، في وقت يواصل فيه الوسطاء الدوليون الضغط لتثبيت وقف إطلاق النار وتسهيل تبادل الأسرى والجثامين بين الجانبين.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الضغوط الدولية لدفع الأطراف إلى تخفيف معاناة المدنيين في غزة، خصوصًا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدت خسائر بشرية واسعة.