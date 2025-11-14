من أمير ومترو إلى شوارع هوليوود.. كيف صنع عصام فارس حلمه من الصدفة؟

كشف الممثل المصري العالمي عصام فارس تفاصيل رحلته من الإسكندرية إلى هوليوود، وكيف تحولت صدفة السفر إلى الولايات المتحدة وهو في الـ 20 من عمره إلى بداية طريق عالمي لم يكن مخططًا له، قائلاً: «أنا لما رحت أمريكا في الأول كان عندي 20 سنة، وما كنتش لسه عارف هعمل إيه رايح شهر الصيف، فجأة عجبتني القاعدة في منهاتن»، مضيفًا حين سُئل عن عمره الحالي: «26 ونص».

وأوضح فارس، خلال لقائه عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنه قرر البقاء في أمريكا وترك الكلية في الإسكندرية بلا أي خطة مسبقة، قائلاً: «كنت بدرس تجارة إنجليزي في تانية جامعة وما كنتش بحب الكلية خالص»، لافتا إلى جذور شغفه بالسينما: «الفن ما جاش قوي في البداية، لكن كان دايماً عندي شغف أدرس تمثيل أو أشوف الفن».

وأشار إلى أن والده كان السبب الأول في تشكيل هذا الشغف: «كان دايماً بياخدنا السينمات وإحنا صغيرين أمير ومترو في إسكندرية، بنتفرج على أفلام أجنبي وعربي وكنت معجب بالفكرة وعايز أبقى جزء من الكيان ده».

وأكد أن لحظة التحوّل جاءت عندما شارك في أول شوت فيلم في سن الـ27: «عجبتني جداً الفكرة، والمخرج شجعني وقال لي: لأ أنت المفروض تروح تنقل هوليوود وتدرس وتكمل»، مشددا على أن تلك اللحظة كانت بداية التفكير الجاد في دراسة التمثيل والانتقال بشكل دائم إلى الولايات المتحدة.

ولفت «فارس» إلى أن فكرة هوليوود حلم من أحلام العالم العربي كله، مؤكدا على عدم سهولة الطريق إليها، قائلاً: « ما زلت لحد دلوقتي، والوصول مش بسيط، لأنك بتبتدي من الصفر في هوليوود، وما عنديش خلفية في مصر»، متابعاً: «ومع ذلك أصر على أن الطريق قاسي لكنه يستحق، وأن الشغف وحده هو ما دفعه للاستمرار رغم كل التحديات».

