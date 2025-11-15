قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين
ماذا تسمى سورة النصر؟.. انتبه لـ10 أسرار إذا كنت من المظلومين
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش وما يميزه عن المسلوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق؟
أسماء عبد الحفيظ

البنجر من أكثر الخضروات فائدة لصحة الجسم، لكن الكثير لا يعرف الفرق بين تناوله فرش وبين تناوله مسلوق، وكيف يؤثر ذلك على الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه. في السطور التالية ستتعرف على كل ما يحدث داخل جسمك عند تناول البنجر، وأي نوع يعطيك الفائدة الأكبر.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق؟

بحسب ما نشره موقع هيلثي أن البنجر النيء الفرش يحتفظ بنسبة أكبر من العناصر الغذائية لأنه لم يتعرض للحرارة. عند تناوله يحدث التالي:

1. رفع مستوى الطاقة بشكل طبيعي

البنجر يحتوي على نترات طبيعية تساعد على تحسين تدفق الدم وزيادة الأكسجين في العضلات، وبالتالي يعطيك نشاطًا ملحوظًا.

2. تعزيز المناعة بقوة

البنجر الفرش غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهابات وتحارب الفيروسات.

3. تحسين الهضم ومنع الإمساك

لأنه غني بالألياف الخام التي تنظف الأمعاء وتساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي.

4. دعم صحة القلب

تناول البنجر فرش يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

5. الحفاظ على الوزن

البنجر النيء منخفض السعرات وغني بالألياف، ما يجعله مثاليًا للشبع وتنظيم الوزن.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر المسلوق؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق؟

عند سلق البنجر يظل مفيدًا جدًا لكن بعض العناصر تتأثر بالحرارة.

1. أسهل في الهضم

البنجر المسلوق يناسب أصحاب المعدة الحساسة أو من يعانون مشاكل هضمية لأنه أكثر ليونة وأسهل في الامتصاص.

2. فقدان جزء من الفيتامينات

الحرارة قد تقلل نسبة فيتامين C وبعض مضادات الأكسدة، لكن البنجر يبقى غنيًا بالمعادن المهمة مثل الحديد والبوتاسيوم.

3. ارتفاع بسيط في السعرات

السلق لا يزيد السعرات كثيرًا، لكن قوامه يصبح أثقل قليلًا مقارنة بالبنجر النيء.

4. مناسب لتحضير وصفات متعددة

مثل الشوربة، السلطة، العصائر، والمهروس

الفرق الأساسي بين البنجر الفرش والمسلوق

البنجر الفرش يتفوق في نسبة الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، لذلك يعتبر الأفضل للطاقة والمناعة والهضم وخسارة الوزن. أما البنجر المسلوق فهو أخف على المعدة وأسهل في الهضم، لكنه أقل قليلًا في القيمة الغذائية بسبب تعرضه للحرارة.

أيهما أفضل؟

إذا كنت تبحث عن الطاقة وتقوية المناعة وحرق الدهون، فالبنجر فرش هو الأفضل لك. أما إذا كنت تعاني من معدة حساسة أو تريد إضافته للطبخ، فالبنجر المسلوق سيكون الأنسب.

كيف تحصل على أفضل فائدة من البنجر؟

يمكنك تناول البنجر فرش في العصائر مع الجزر أو التفاح، أو تناوله مسلوقًا في السلطات. المهم ألا تبالغ في السلق حتى لا تفقد العناصر الغذائية. ولتحقيق أكبر فائدة تناول البنجر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.

البنجر البنجر فرش المسلوق ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش الخضروات ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق رفع مستوى الطاقة بشكل طبيعي ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر المسلوق كيف تحصل على أفضل فائدة من البنجر الفرق الأساسي بين البنجر الفرش والمسلوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي

بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

منح طالبة 11 درجة وإلحاقها بطب

بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

حسام حسن

بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن

ترشيحاتنا

الراحل محمد صبري -نجم الزمالك

مدير المدرسة مطارد..القانون الحكم الفصل لشماتته في وفاة نجم الزمالك

جثة

ضبط المتهم بإنهاء حياة مهندس مسن بسبب خلافات مالية بالهرم

عروس مصر القديمة

نظر محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس مصر القديمة بـ41 غرزة .. غدا

بالصور

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

تعب غير مبرر الأبرز.. أعراض لا تتجاهلها تدل على احتياج الجسم لـ فيتامين

أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين
أعراض احتياج جسمك لـ فيتامين

تحذير مهم.. عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل تضعف المناعة

عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل
عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل
عادة يفعلها كثير من الناس بعد الأكل

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد