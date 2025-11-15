ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش وما يميزه عن المسلوق؟

البنجر من أكثر الخضروات فائدة لصحة الجسم، لكن الكثير لا يعرف الفرق بين تناوله فرش وبين تناوله مسلوق، وكيف يؤثر ذلك على الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه. في السطور التالية ستتعرف على كل ما يحدث داخل جسمك عند تناول البنجر، وأي نوع يعطيك الفائدة الأكبر.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر فرش والفرق بينه وبين المسلوق؟

بحسب ما نشره موقع هيلثي أن البنجر النيء الفرش يحتفظ بنسبة أكبر من العناصر الغذائية لأنه لم يتعرض للحرارة. عند تناوله يحدث التالي:

1. رفع مستوى الطاقة بشكل طبيعي

البنجر يحتوي على نترات طبيعية تساعد على تحسين تدفق الدم وزيادة الأكسجين في العضلات، وبالتالي يعطيك نشاطًا ملحوظًا.

2. تعزيز المناعة بقوة

البنجر الفرش غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهابات وتحارب الفيروسات.

3. تحسين الهضم ومنع الإمساك

لأنه غني بالألياف الخام التي تنظف الأمعاء وتساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي.

4. دعم صحة القلب

تناول البنجر فرش يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

5. الحفاظ على الوزن

البنجر النيء منخفض السعرات وغني بالألياف، ما يجعله مثاليًا للشبع وتنظيم الوزن.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر المسلوق؟

عند سلق البنجر يظل مفيدًا جدًا لكن بعض العناصر تتأثر بالحرارة.

1. أسهل في الهضم

البنجر المسلوق يناسب أصحاب المعدة الحساسة أو من يعانون مشاكل هضمية لأنه أكثر ليونة وأسهل في الامتصاص.

2. فقدان جزء من الفيتامينات

الحرارة قد تقلل نسبة فيتامين C وبعض مضادات الأكسدة، لكن البنجر يبقى غنيًا بالمعادن المهمة مثل الحديد والبوتاسيوم.

3. ارتفاع بسيط في السعرات

السلق لا يزيد السعرات كثيرًا، لكن قوامه يصبح أثقل قليلًا مقارنة بالبنجر النيء.

4. مناسب لتحضير وصفات متعددة

مثل الشوربة، السلطة، العصائر، والمهروس

الفرق الأساسي بين البنجر الفرش والمسلوق

البنجر الفرش يتفوق في نسبة الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف، لذلك يعتبر الأفضل للطاقة والمناعة والهضم وخسارة الوزن. أما البنجر المسلوق فهو أخف على المعدة وأسهل في الهضم، لكنه أقل قليلًا في القيمة الغذائية بسبب تعرضه للحرارة.

أيهما أفضل؟

إذا كنت تبحث عن الطاقة وتقوية المناعة وحرق الدهون، فالبنجر فرش هو الأفضل لك. أما إذا كنت تعاني من معدة حساسة أو تريد إضافته للطبخ، فالبنجر المسلوق سيكون الأنسب.

كيف تحصل على أفضل فائدة من البنجر؟

يمكنك تناول البنجر فرش في العصائر مع الجزر أو التفاح، أو تناوله مسلوقًا في السلطات. المهم ألا تبالغ في السلق حتى لا تفقد العناصر الغذائية. ولتحقيق أكبر فائدة تناول البنجر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا.