مصري ينافس على جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2025.. من هو؟

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، القائمة النهائية للأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2025 لأفضل هدف في العالم، والتي ضمت 11 هدفاً من أبرز الدوريات والمسابقات العالمية. وكان لافتاً وجود اسم اللاعب المصري عمرو ناصر، مهاجم الزمالك الحالي وفاركو السابق، ضمن القائمة، ليصبح المصري الثاني في التاريخ الذي ينافس على الجائزة بعد تتويج محمد صلاح بها عام 2018.

هدف خيالي بطريقة البدل كيك يضع عمرو ناصر بين كبار العالم

جاء ترشح عمرو ناصر للجائزة بفضل هدفه المذهل في شباك الأهلي، حين كان لاعباً في صفوف فاركو، خلال بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الماضي.



وسجل ناصر الهدف بطريقة استعراضية مبهرة عبر “ضربة خلفية مزدوجة بديل كيك” بعد استقباله كرة عرضية، ليسكنها شباك الحارس مصطفى مخلوف، في لقطة خطفت الأنظار وجعلته ينافس نجوم الدوريات الكبرى.

منافسة مع نجوم عالميين

يخوض ناصر سباق الجائزة أمام أسماء بارزة في كرة القدم العالمية، أبرزهم:

لامين يامال – برشلونة

ديكلان رايس – أرسنال

لوكس ريبيرو – صنداونز أمام بروسيا دورتموند

كيفن رودريغيز – قاسم باشا

كارلوس أورانيتا – أطلس

وغيرهم من اللاعبين المرشحين الذين قدموا أهدافاً استثنائية خلال العام.

وبذلك، يواصل اللاعبون المصريون حضورهم في القوائم العالمية، بعد أن سبق لمحمد صلاح الفوز بجائزة بوشكاش عام 2018 بهدفه الشهير في مرمى إيفرتون.

لماذا اختار الفيفا هدف عمرو ناصر؟

أوضح الموقع الرسمي للفيفا أن اختيار الأهداف المرشحة تم وفق مجموعة من المعايير، أهمها، الجمالية الفنية للهدف، و جودة التنفيذ والحركة، وعدم وجود أخطاء أو عوامل حظ واضحة و التزام اللاعب بروح اللعب النظيف.

وأكد الفيفا أن هدف عمرو ناصر استوفى هذه الشروط، بفضل جماليته وتكتيكه الفريد، بالإضافة لكونه هدفاً حاسماً وفنياً من طراز خاص.

آلية الترشيح والاختيار

اختار الفيفا قائمة مكونة من 11 هدفاً تم تسجيلها في الفترة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025. وسيتم تحديد الفائز بناءا على:

50% تصويت الجماهير عبر موقع الفيفا.

50% أصوات لجنة من أساطير كرة القدم.

كما يحق للجماهير التصويت عبر تصنيف أفضل ثلاثة أهداف، بنظام نقاط يبدأ من 5 نقاط لإختيارهم الأول.

قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2025

ألياندرو – فيتوريا × كروزيرو

أليساندرو ديولا – كالياري × فينتسيا

بيدرو دي لا فيجا – سياتل ساوندرز × كروز أزول

سانتياجو مونتيل – إنديبندينتي × إنديبندينتي دريفاديفيا

عمرو ناصر – فاركو × الأهلي

كارلوس أورانيتا – أطلس × كويراتارو

لوكاس ريبيرو – صنداونز × بروسيا دورتموند

ديكلان رايس – أرسنال × ريال مدريد

رزقي ريدهو – بيرسا جاكرتا × أرياما

كيفين رودريغيز – قاسم باشا × ريزا سبور

لامين يامال – برشلونة × إسبانيول

من هو عمرو ناصر؟

يعد عمرو ناصر أحد المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث بزغ نجمه مع نادي فاركو قبل الانتقال إلى الزمالك. ويمتاز اللاعب بالمهارة وقوة التسديد، إضافة إلى حضوره الهجومي المميز الذي جعله محط أنظار الجماهير منذ ظهوره.

جائزة بوشكاش تاريخ من الإبداع الكروي

تأسست جائزة بوشكاش في 20 أكتوبر 2009 تكريماً لأسطورة المجر وريال مدريد فيرينتس بوشكاش، الذي يعد أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم، وتهدف الجائزة لتكريم أجمل هدف سجّل خلال السنة، دون تمييز بين البطولات أو الجنسيات.

أبرز الفائزين وترشيحات قياسية

أول فائز بالجائزة كان كريستيانو رونالدو عام 2009 و يحمل ليونيل ميسي الرقم القياسي في عدد الترشيحات (7 مرات)، دون أن يفوز بها حتى الآن و تشمل الجائزة أهدافاً من مختلف المسابقات، من اللاعبين المعروفين وحتى المواهب غير المشهورة.

