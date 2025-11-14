نواب:تحقيق التنمية يبدأ من الاستثمار في صحة الإنسان

نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين في مجالات الصحة والتنمية، وبحضور ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية، بفندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي ذلك في إطار فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

بناء رأس المال البشري

و خلال الجلسة، أشار الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان – في كلمته الافتتاحية، إلى أن تحقيق التنمية البشرية المستدامة يبدأ من الاستثمار في صحة الإنسان، موضحًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل ركيزة أساسية في بناء رأس المال البشري، ورافدًا محوريًا لتحقيق أهداف الدولة في التنمية.

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب, أن القيادة السياسية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، وذلك من خلال التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم مشروعات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات طبية متكاملة.

دعم منظومة الصحة في مصر

وأوضحت “ الكسان ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير المستشفيات وميكنة الخدمات، مؤكدة أن ذلك يضمن وصول الرعاية الطبية المتكاملة إلى جموع المواطنين في مختلف المحافظات، بمايعكس رؤية واضحة لتحسين جودة الحياة ودعم منظومة الصحة في مصر.

من جانبه، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن الدولة تولي صحة المواطن اهتمامًا بالغًا، معتبرة إياها على رأس أولوياتها، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لمختلف الفئات بالمجتمع.

وأشارت “سعيد ” فى تصريح لـ “صدى البلد ” إلى أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يأتي ضمن خطة الدولة لضمان وصول الخدمات الطبية عالية الجودة إلى جميع المواطنين.

في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ، تلعب دورا كبيرا في تحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب مساهمته في رفع مستوى الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة والحالات الطارئة.

و أشار “ الشوربجي” فى تصريح لـ “ صدى البلد ” إلى أن هذه المنظومة تضمن أيضا تقديم رعاية طبية عالية الجودة لجميع الفئات العمرية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة صحية آمنة ومستقبل أكثر استقرارًا للمواطنين.