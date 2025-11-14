قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية فى مدينة العين بالإمارات
برلمان

نواب:تحقيق التنمية يبدأ من الاستثمار في صحة الإنسان

أميرة خلف

نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين في مجالات الصحة والتنمية، وبحضور ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية، بفندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

يأتي ذلك في إطار فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية . 

 

بناء رأس المال البشري

 

و خلال الجلسة، أشار الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان – في كلمته الافتتاحية، إلى أن تحقيق التنمية البشرية المستدامة يبدأ من الاستثمار في صحة الإنسان، موضحًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل ركيزة أساسية في بناء رأس المال البشري، ورافدًا محوريًا لتحقيق أهداف الدولة في التنمية. 

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب, أن  القيادة السياسية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، وذلك من خلال التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم مشروعات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات طبية متكاملة.

دعم منظومة الصحة في مصر

وأوضحت “ الكسان ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”  أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير المستشفيات وميكنة الخدمات، مؤكدة أن ذلك  يضمن وصول الرعاية الطبية المتكاملة إلى جموع المواطنين في مختلف المحافظات، بمايعكس رؤية واضحة لتحسين جودة الحياة ودعم منظومة الصحة في مصر.

من جانبه، قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن الدولة تولي صحة المواطن اهتمامًا بالغًا، معتبرة إياها على رأس أولوياتها، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لمختلف الفئات بالمجتمع.

وأشارت “سعيد ” فى تصريح لـ “صدى البلد ” إلى أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يأتي ضمن خطة الدولة لضمان وصول الخدمات الطبية عالية الجودة إلى جميع المواطنين.

في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ، تلعب دورا كبيرا في تحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب مساهمته في رفع مستوى الصحة العامة وتقليل معدلات الأمراض المزمنة والحالات الطارئة.

و أشار “ الشوربجي” فى تصريح لـ “ صدى البلد ” إلى أن هذه المنظومة تضمن أيضا تقديم رعاية طبية عالية الجودة لجميع الفئات العمرية، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة صحية آمنة  ومستقبل أكثر استقرارًا للمواطنين.

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عبد الفتاح السيسي التنمية البشرية المستدامة وزير الصحة

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

الهام شاهين

سعر صادم.. فستان إلهام شاهين الجريء يثير الجدل

الزمالك

موعد مباراة الزمالك و زيسكو الزامبي في الكونفدرالية

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

النادي الأهلي

توروب يصل القاهرة اليوم.. ويقود مران الأهلي غدًا

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد