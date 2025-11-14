قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الأمطار والأتربة

الأمطار
الأمطار
البهى عمرو

تتعرض البلاد خلال الفترة الحالية لذروة التقلبات الجوية، ولذلك على المواطنين الحذر من الأمطار التي قد تكون غزيرة ورعدية ببعض المناطق الساحلية، وأيضًا هناك بعض المناطق ستتعرض لـ رياح يكون مع رمال وأتربة.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن  البلاد في فصل الخريف الذي يعرف بالتقلبات الجوية، وأن البلاد من مساء أمس وهناك بعض المحافظات الساحلية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت أن هناك أمطارا على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وتقدمت الأمطار للدلتا، وأن هذه الأمطار كانت بعد توقعات هيئة الأرصاد بأن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكشفت أن فرص الأمطار موجودة اليوم على بعض المحافظات، وأن الأمطار ستكون متوسطة، وقد تكون غزيرة على بعض المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وقد تكون رعدية في بعض الأماكن.


أمطار على 7 مناطق اليوم

ولفتت إلى أن فرص الأمطار اليوم ستكون على محافظات الإسكندرية، والبحيرة والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط وبورسعيد ومناطق يشمال سيناء، وأن الأمطار قد تصل للقاهرة لكن بعد الظهيرة، وأن الأمطار بالقاهرة ستكون أضعف من التي ستكون على المدن الساحلية.

ذروة التقلبات الجوية

أكدت أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، قد تشهد أمطار على مدار اليوم، لكن الامطار قد تكون خفيفة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن بعض محافظات شمال الصعيد، قد تشهد أمطار اليوم، فهناك أكثر من منطقة قد تشهد أمطار لكن بشكل متقطع.

وأضافت أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي مصادر كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، فهناك انخفاضات بقيم درجات الحرارة، وتحديدا في الساعات الصباحية والوقت المتأخر من الليل.

وكشفت عن أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 22 لـ 23 درجة، وفي فترة الليل تكون بين 16 إلى 17 درجة، فهناك انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح، وأن الرياح سيكون معها اتربة ورمال مثارة على محافظات الصعيد والبحر الأحمر، وأن اليوم هي ذروة التقلبات الجوية وأن تلك الذروة مستمرة لنهاية اليوم.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 24 15

بنها 23 16

دمنهور 23 16

وادي النطرون 22 15

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 23 16

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 25 16

السويس 24 16

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 24 16

نخل 22 14

كاترين 18 10

الطور 24 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 23 13

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 18

الشلاتين 30 21

حلايب 26 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 25 14

أسيوط 25 14

سوهاج 26 16

قنا 26 16

الأقصر 27 17

أسوان 27 18

الوادي الجديد 26 17

أبو سمبل 27 18

أمطار الأحوال الجوية التقلبات الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية

فورد
هيونداي سانتافي
ازالة تعدي
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
