تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الأمطار والأتربة

تتعرض البلاد خلال الفترة الحالية لذروة التقلبات الجوية، ولذلك على المواطنين الحذر من الأمطار التي قد تكون غزيرة ورعدية ببعض المناطق الساحلية، وأيضًا هناك بعض المناطق ستتعرض لـ رياح يكون مع رمال وأتربة.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد في فصل الخريف الذي يعرف بالتقلبات الجوية، وأن البلاد من مساء أمس وهناك بعض المحافظات الساحلية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت أن هناك أمطارا على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وتقدمت الأمطار للدلتا، وأن هذه الأمطار كانت بعد توقعات هيئة الأرصاد بأن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وكشفت أن فرص الأمطار موجودة اليوم على بعض المحافظات، وأن الأمطار ستكون متوسطة، وقد تكون غزيرة على بعض المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وقد تكون رعدية في بعض الأماكن.



أمطار على 7 مناطق اليوم



ولفتت إلى أن فرص الأمطار اليوم ستكون على محافظات الإسكندرية، والبحيرة والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط وبورسعيد ومناطق يشمال سيناء، وأن الأمطار قد تصل للقاهرة لكن بعد الظهيرة، وأن الأمطار بالقاهرة ستكون أضعف من التي ستكون على المدن الساحلية.

ذروة التقلبات الجوية

أكدت أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، قد تشهد أمطار على مدار اليوم، لكن الامطار قد تكون خفيفة.

وأضافت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن بعض محافظات شمال الصعيد، قد تشهد أمطار اليوم، فهناك أكثر من منطقة قد تشهد أمطار لكن بشكل متقطع.

وأضافت أن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي مصادر كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، فهناك انخفاضات بقيم درجات الحرارة، وتحديدا في الساعات الصباحية والوقت المتأخر من الليل.

وكشفت عن أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 22 لـ 23 درجة، وفي فترة الليل تكون بين 16 إلى 17 درجة، فهناك انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن اليوم سيكون هناك نشاط للرياح، وأن الرياح سيكون معها اتربة ورمال مثارة على محافظات الصعيد والبحر الأحمر، وأن اليوم هي ذروة التقلبات الجوية وأن تلك الذروة مستمرة لنهاية اليوم.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات





المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 23 16

العاصمة الإدارية 24 15

6 أكتوبر 24 15

بنها 23 16

دمنهور 23 16

وادي النطرون 22 15

كفر الشيخ 22 15

المنصورة 23 16

الزقازيق 23 16

شبين الكوم 22 15

طنطا 22 15

دمياط 22 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 25 16

السويس 24 16

العريش 22 16

رفح 21 15

رأس سدر 24 16

نخل 22 14

كاترين 18 10

الطور 24 16

طابا 22 14

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 22 16

السلوم 21 14

سيوة 23 13

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 18

الشلاتين 30 21

حلايب 26 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 26 22

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 25 14

أسيوط 25 14

سوهاج 26 16

قنا 26 16

الأقصر 27 17

أسوان 27 18

الوادي الجديد 26 17

أبو سمبل 27 18