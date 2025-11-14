برلمانية: الرهان دائما على المرأة في كل استحقاق انتخابي وواجب وطني

أكدت النائبة ولاء هرماس عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري حرص المرأة المصرية على المشاركة الفاعلة في جميع الاستحقاقات الدستورية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حضورها القوي كان ولا يزال ركيزة أساسية في نجاح هذه الاستحقاقات.

انتخابات مجلس النواب 2025

وقالت هرماس، في تصريحات صحفية اليوم، إن دور المرأة كان واضحًا وجليًا خلال مشاركتها في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافدت بكثافة على لجان الاقتراع في مختلف محافظات الجمهورية، لتؤكد مجددًا وعيها الوطني والتزامها بمساندة الدولة ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

وأضافت النائبة أن المرأة المصرية أثبتت في كل مناسبة انتخابية أنها شريك رئيسي في صياغة المستقبل وصاحبة تأثير حقيقي في تحديد مسار الحياة السياسية، مؤكدة تقدير الدولة لدورها ومكانتها ودعمها المستمر لتمكينها في مختلف المجالات.

الانتخابات ودعم المسيرة الوطنية

وأشارت النائبة ولاء هرماس إلى أن الإقبال الملحوظ من جانب السيدات يعكس حجم الوعي السياسي الذي تتمتع به المرأة المصرية، وقدرتها على قراءة المشهد الوطني بدقة، مؤكدة أن ما قدمته من مشاركة واسعة في انتخابات مجلس النواب يعبر عن إحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه الوطن، ودعمها المستمر لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.