الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
برلمان

برلمانية: الرهان دائما على المرأة في كل استحقاق انتخابي وواجب وطني

النائبة ولاء هرماس
النائبة ولاء هرماس
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة ولاء هرماس عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري حرص المرأة المصرية على المشاركة الفاعلة في جميع الاستحقاقات الدستورية خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن حضورها القوي كان ولا يزال ركيزة أساسية في نجاح هذه الاستحقاقات.

انتخابات مجلس النواب 2025

وقالت هرماس، في تصريحات صحفية اليوم، إن دور المرأة كان واضحًا وجليًا خلال مشاركتها في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث توافدت بكثافة على لجان الاقتراع في مختلف محافظات الجمهورية، لتؤكد مجددًا وعيها الوطني والتزامها بمساندة الدولة ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية.

وأضافت النائبة أن المرأة المصرية أثبتت في كل مناسبة انتخابية أنها شريك رئيسي في صياغة المستقبل وصاحبة تأثير حقيقي في تحديد مسار الحياة السياسية، مؤكدة تقدير الدولة لدورها ومكانتها ودعمها المستمر لتمكينها في مختلف المجالات.

الانتخابات ودعم المسيرة الوطنية

وأشارت النائبة ولاء هرماس إلى أن الإقبال الملحوظ من جانب السيدات يعكس حجم الوعي السياسي الذي تتمتع به المرأة المصرية، وقدرتها على قراءة المشهد الوطني بدقة، مؤكدة أن ما قدمته من مشاركة واسعة في انتخابات مجلس النواب يعبر عن إحساس عالٍ بالمسؤولية تجاه الوطن، ودعمها المستمر لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب اخبار انتخابات مجلس النواب 2025

