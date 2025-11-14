رسميا.. الجلسة الافتتاحية لـ مجلس النواب الجديد بعد 12 يناير 2026

تترقب الأوساط السياسية والنيابية موعد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب 2025 في فصله التشريعي الجديد، وذلك بعد الانتهاء من انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، و إعلان النتائج واعتماد القائمة النهائية للأعضاء المنتخبين.

موعد انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

وتعتبر الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، محطة فارقة في انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، حيث يتم خلالها انتخاب هيئات المجلس ووضع ملامح العمل التشريعي والرقابي للسنوات القادمة.

طبقا لنص المادة (106) من الدستور، تنتهي مدة مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في 12 يناير 2026،و كان المجلس الحالي قد عقد أولى جلساته في 12 يناير 2021، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني، لتكتمل مدته الدستورية في التاريخ ذاته من عام 2026.

ومن المنتظر أن يدعو رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الجديد للانعقاد في أولى جلساته خلال أيام 13 أو 14 أو 15 يناير 2026، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية وتعيين الأعضاء الجدد.

و تجدر الاشارة إلى أنه يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوًا، منهم 568 عضوًا منتخبًا بواقع 284 بنظام الفردي و284 بنظام القوائم المغلقة المطلقة، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي المقاعد، فيما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5% من إجمالي عدد المقاعد، أي حتى 28 عضوًا.

الانتخابات البرلمانية 2025



انتهت المرحلة الأولى لانتخابات النواب، ومن المقرر أن تشهد مصر يوم 18 نوفمبر 2025 إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لنتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى الداخل والخارج، خلال مؤتمر صحفى عالمى، يعقبه نشر النتائج فى الجريدة الرسمية.

وجرت الانتخابات البرلمانية على مرحلتين أولى وثانية وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، على النحو التالي .



المرحلة الأولى

تشمل محافظات:

الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

إعلان نتيجة الجولة الأولى: 18 نوفمبر 2025

جولة الإعادة بالخارج: 1 و2 ديسمبر 2025

الإعادة داخل مصر: 3 و4 ديسمبر 2025

إعلان نتيجة الإعادة: 11 ديسمبر 2025



المرحلة الثانية

تشمل محافظات:

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

تصويت المصريين بالخارج: 21 و22 نوفمبر 2025

التصويت داخل مصر: 24 و25 نوفمبر 2025

إعلان نتيجة الجولة الأولى: 2 ديسمبر 2025

جولة الإعادة بالخارج: 15 و16 ديسمبر 2025

الإعادة داخل مصر: 17 و18 ديسمبر 2025

إعلان نتيجة الإعادة النهائية: 25 ديسمبر 2025



و يكتمل تشكيل مجلس النواب الجديد عقب إعلان رئيس الجمهورية أسماء الأعضاء المعينين، ليبدأ بذلك الفصل التشريعي الثالث بعد إقرار دستور 2014.