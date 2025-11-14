الأهلي يقيد زعلوك ورأفت وهيثم في القائمة الإفريقية

قام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باجراءات قيد 3 لاعبين في قائمة النادي الإفريقية، وهم محمد زعلوك ومحمد رأفت ومحمد هيثم، قبل انطلاق منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏



جاء قيد اللاعبين الثلاثة لتدعيم صفوف الفريق، وبناءً على رؤية ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في إطار ‏الاستعداد للمباريات القادمة بالبطولة.‏



ويستهل الأهلي مبارياته في دور المجموعات باستضافة فريق شبيبة القبائل الجزائري يوم ٢٢ نوفمبر الجاري، قبل أن يخرج لمواجهة الجيش الملكي ‏المغربي، ثم يواجه فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دور المجموعات.‏

