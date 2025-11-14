محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال التطوير والتنسيق الحضاري بمصيف بلطيم.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق العامة بمدينة مصيف بلطيم، وذلك ضمن خطة المحافظة للتنسيق الحضاري وتحسين المظهر العام بما يتماشى مع الهوية البصرية، وضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وشملت الأعمال تركيب الحجر الفرعوني على كورنيش البحر بمدخل الشاطئ، واستكمال إنشاء المشايات الجديدة على الشواطئ، بما يسهم في تعزيز الطابع الجمالي للمصيف وتسهيل حركة روّاده، خاصة كبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى الانتهاء من تطوير مناطق الفنار والنرجس والأمل، إلى جانب استكمال أعمال مشايات السلام التي تم تجهيزها تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك، بأطوال تتراوح بين 100 و150 مترًا، لاستكمال تغطية شواطئ المصيف بالكامل وتحسين انسيابية الحركة بها.

وتأتي هذه الأعمال ضمن حزمة مشروعات تستهدف تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة بمصيف بلطيم، بما يدعم مكانته كأحد أهم المقاصد السياحية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.