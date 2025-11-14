قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس حقوق الإنسان يقرر بالإجماع تشكيل بعثة تقصي حقائق بشأن انتهاكات الفاشر
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال التطوير والتنسيق الحضاري بمصيف بلطيم.. صور

محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق العامة بمدينة مصيف بلطيم، وذلك ضمن خطة المحافظة للتنسيق الحضاري وتحسين المظهر العام بما يتماشى مع الهوية البصرية، وضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وشملت الأعمال تركيب الحجر الفرعوني على كورنيش البحر بمدخل الشاطئ، واستكمال إنشاء المشايات الجديدة على الشواطئ، بما يسهم في تعزيز الطابع الجمالي للمصيف وتسهيل حركة روّاده، خاصة كبار السن وذوي الهمم، فضلًا عن رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى الانتهاء من تطوير مناطق الفنار والنرجس والأمل، إلى جانب استكمال أعمال مشايات السلام التي تم تجهيزها تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك، بأطوال تتراوح بين 100 و150 مترًا، لاستكمال تغطية شواطئ المصيف بالكامل وتحسين انسيابية الحركة بها.

وتأتي هذه الأعمال ضمن حزمة مشروعات تستهدف تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة بمصيف بلطيم، بما يدعم مكانته كأحد أهم المقاصد السياحية بالمحافظة، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

