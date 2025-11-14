قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

تتحرك فورد بخطوة جريئة في سوق تقنيات القيادة الذاتية، عبر توسيع انتشار نظام BlueCruise ليصل إلى طرازاتها الأكثر شعبية، في محاولة واضحة لمنافسة هيمنة تسلا على تقنيات القيادة المتقدمة.

تؤكد الخطوة أن مزايا القيادة دون استخدام اليدين لم تعد حكرًا على السيارات الفاخرة فقط.

توسع كبير في تقنية BlueCruise

أعلنت فورد أن نظام BlueCruise أصبح متاحًا الآن لسيارات Puma و Kuga و Ranger داخل أوروبا، ما يفتح الباب أمام انتشار أوسع للتقنية بين مستخدمي السيارات الاقتصادية والعائلية. 

يسمح النظام بالقيادة دون وضع اليدين على المقود، مع إبقاء السائق منتبهًا للطريق وفقًا لمعايير السلامة الأوروبية.

تغطية على شبكة طرق ضخمة

تعمل تقنية فورد المتقدمة على أكثر من 135 ألف كيلومتر من الطرق السريعة في أوروبا، ما يوفر تجربة قيادة مريحة في الرحلات الطويلة والمزدحمة. 

تعتمد التقنية على مزيج من الحساسات والكاميرات والتحديثات البرمجية لمتابعة حركة الطريق وتوجيه السيارة تلقائيًا.

موعد إطلاق سيارة فورد 

سيتم طرح النظام في ربيع 2026 ضمن باقة Driver Assistance Pack الاختيارية، مما يتيح للمستخدمين إضافة التقنية إلى سياراتهم دون الحاجة لفئات أعلى أو أسعار باهظة. 

وبهذه الخطوة، تؤكد فورد أن تقنيات القيادة الذكية أصبحت موجهة للجمهور العام وليست نخبوية كما كانت سابقًا.

