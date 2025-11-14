فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

تتحرك فورد بخطوة جريئة في سوق تقنيات القيادة الذاتية، عبر توسيع انتشار نظام BlueCruise ليصل إلى طرازاتها الأكثر شعبية، في محاولة واضحة لمنافسة هيمنة تسلا على تقنيات القيادة المتقدمة.

تؤكد الخطوة أن مزايا القيادة دون استخدام اليدين لم تعد حكرًا على السيارات الفاخرة فقط.

توسع كبير في تقنية BlueCruise

أعلنت فورد أن نظام BlueCruise أصبح متاحًا الآن لسيارات Puma و Kuga و Ranger داخل أوروبا، ما يفتح الباب أمام انتشار أوسع للتقنية بين مستخدمي السيارات الاقتصادية والعائلية.

يسمح النظام بالقيادة دون وضع اليدين على المقود، مع إبقاء السائق منتبهًا للطريق وفقًا لمعايير السلامة الأوروبية.

تغطية على شبكة طرق ضخمة

تعمل تقنية فورد المتقدمة على أكثر من 135 ألف كيلومتر من الطرق السريعة في أوروبا، ما يوفر تجربة قيادة مريحة في الرحلات الطويلة والمزدحمة.

تعتمد التقنية على مزيج من الحساسات والكاميرات والتحديثات البرمجية لمتابعة حركة الطريق وتوجيه السيارة تلقائيًا.

موعد إطلاق سيارة فورد

سيتم طرح النظام في ربيع 2026 ضمن باقة Driver Assistance Pack الاختيارية، مما يتيح للمستخدمين إضافة التقنية إلى سياراتهم دون الحاجة لفئات أعلى أو أسعار باهظة.

وبهذه الخطوة، تؤكد فورد أن تقنيات القيادة الذكية أصبحت موجهة للجمهور العام وليست نخبوية كما كانت سابقًا.