البرهان يعلن التعبئة العامة خلال زيارته لمنطقة السريحة

أعلن رئيس محلس السيادة الإنتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان التعبئة العامة خلال زيارته لمنطقة السريحة .

وفي وقت سابق ؛ قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، إنه لا أحد يستطيع العيش في مناطق تتواجد فيها المليشيا المملوكة لأسرة دقلو ، مشيرا إلى فرار المواطنين من المناطق التي تدخلها وهو ما تكرر في كل المناطق التي سيطرت عليها قبل أن يدحرها الجيش ويطردها .

وقال البرهان في تغريدة على حسابه في منصة إكس “المواطنون الذين تم تهجيرهم قسراً من الفاشر وبارا والنهود لم يذهبوا إلى نيالا أو الفولة أو إلى أي منطقة تحت سيطرة المليشيا في مدن دارفور أو غرب كردفان، بل اختاروا السير آلاف الكيلومترات إلى مناطق تحت سيطرة الدولة والقوات الحكومية. حيث يجدون الأمن ومقومات الحياة وأوضح أن ذلك يؤكد أن لا حياة مع هذه المليشيا المجرمة.”

الجدير بالذكر أن تقارير الأمم المتحدة الرسمية أكدت عودة أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مواطن إلى الجزيرة والخرطوم عقب تحريرها من المليشيا الإرهابية عودة طوعية .