يوسف ابراهيم يتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025

تأهل لاعب وادى دجلة، يوسف ابراهيم إلى الدور نصف النهائي لبطولة الصين المفتوحة 2025 المقامة في شنغهاي، الصين من 11 نوفمبر إلى 16 نوفمبر 2025، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق اللقب، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في دعم أبطال النادي للمشاركة في البطولات الكبرى داخل وخارج مصر، لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز ريادة مصر للعبة.



تغلب يوسف ابراهيم -المصنف الثامن عالميًا- على منافسه بول كول - المصنف الثاني عالميًا- بنتيجة 3-0، بواقع أشواط 12-10، 11-8، 11-8، في مباراة استغرقت 57 دقيقة.

ومن المقرر أن يواجه يوسف منافسه محمد زكريا، المصنف الرابع عشر عالميًا، في نصف نهائي البطولة يوم 15 نوفمبر.

جدير بالذكر أن بطولة الصين المفتوحة 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام ، في شنغهاي، الصين ، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية249,000 دولار أمريكي، بواقع 125,000 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات. وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Gold العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.