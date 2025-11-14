حميد يكشف سر عهد لاعبي الأهلي قبل سوبر اليد

أبدي عبد الرحمن حميد، حارس مرمى الفريق الأول للكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز على سموحة في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم بالإمارات.

‏‎وأكد حميد أن الفريق استعد جيدًا للمباراة من أجل حصد لقب السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، وأن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا للغاية في المباراة النهائية واستحقوا التتويج.

وأشار إلى أن الجميع كان لديهم إصرار كبير على تقديم كل ما لديهم خلال المباراة من أجل حصد اللقب الذي يمثل محطة مهمة خلال الموسم الجاري.

‏‎واختتم: «المدير الفني ديفيد ديفيز طلب من جميع اللاعبين ضرورة التركيز في المباراة النهائية واستغلال أخطاء المنافس، والقتال على كل هدف واللعب حتى النهاية للتتويج باللقب وهو ما تحقق بالفعل لإسعاد جماهير الأهلي».