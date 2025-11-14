قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحيي الحفل عمر خيرت .. انطلاق حدث ضخم في تلال الفسطاط
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر العربي الإشتراكي: العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية ولن تنال منها الشائعات

مصر والسعودية
مصر والسعودية
عبد الرحمن سرحان

أكد المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل أحد أهم أعمدة الاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أنها علاقات تاريخية، ثابتة، وعصية على محاولات التشويه أو العبث.

وقال إن أي حديث عن وجود توتر في العلاقات الثنائية لا يتجاوز كونه ضجيجًا إعلاميًا، مؤكدًا أن الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي بين البلدين أكبر من أن تهزه شائعة أو محاولة لإثارة البلبلة.

الشراكة بين القاهرة والرياض

وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن الشراكة بين القاهرة والرياض ليست علاقة عابرة أو ظرفية، بل هي علاقة تأسست على وحدة المصير والهوية والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين كانت وستظل صمام أمان للأمة العربية بأكملها.

وأشار المستشار إبراهيم الديب إلى أن التواصل المستمر بين القيادتين المصرية والسعودية يمثل برهانًا واضحًا على قوة التحالف الاستراتيجي بينهما، موضحًا أن هناك أطرافًا إقليمية ودولية تسعى دائمًا إلى صناعة وهم التوتر بهدف ضرب وحدة الصف العربي، إلا أن وعي القيادة في البلدين يحبط تلك المحاولات بشكل متواصل.

تعاون اقتصادي استثنائي

وأوضح رئيس الحزب أن التعاون الثنائي بين مصر والسعودية شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في ملفات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتنسيق الأمني، وهو ما يؤكد أن العلاقات تسير في مسار «تصاعدي ومتزن»، بعيدًا عن أي ادعاءات أو قراءات مغلوطة يحاول البعض ترويجها.

وأكد المستشار إبراهيم الديب أن مواقف البلدين التاريخية تجاه بعضهما البعض تعكس حجم الثقة الراسخة بين القاهرة والرياض، موضحًا أن مصر كانت وستبقى داعمًا رئيسيًا لأمن الخليج، كما أن السعودية كانت سندًا قويًا لمصر في أصعب اللحظات، مضيفًا أن هذه الحقائق كفيلة بدحض أي روايات تحاول المساس بالعلاقة.

ووجّه رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي رسالة للرأي العام العربي بضرورة التعامل بحذر مع ما يُنشر عبر منصات غير موثوقة، قائلًا: القيادتان المصرية والسعودية أكبر من أن تتأثرا بشائعات أو تحليلات غير دقيقة، فالعلاقة بين البلدين أعمق بكثير من أي محاولة للتشويه.

مصر السعودية مصر والسعودية البرلمان اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

بالصور

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد