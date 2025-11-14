مصر العربي الإشتراكي: العلاقات بين مصر والسعودية تاريخية ولن تنال منها الشائعات

أكد المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تمثل أحد أهم أعمدة الاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أنها علاقات تاريخية، ثابتة، وعصية على محاولات التشويه أو العبث.

وقال إن أي حديث عن وجود توتر في العلاقات الثنائية لا يتجاوز كونه ضجيجًا إعلاميًا، مؤكدًا أن الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي بين البلدين أكبر من أن تهزه شائعة أو محاولة لإثارة البلبلة.

الشراكة بين القاهرة والرياض

وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، أن الشراكة بين القاهرة والرياض ليست علاقة عابرة أو ظرفية، بل هي علاقة تأسست على وحدة المصير والهوية والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين كانت وستظل صمام أمان للأمة العربية بأكملها.

وأشار المستشار إبراهيم الديب إلى أن التواصل المستمر بين القيادتين المصرية والسعودية يمثل برهانًا واضحًا على قوة التحالف الاستراتيجي بينهما، موضحًا أن هناك أطرافًا إقليمية ودولية تسعى دائمًا إلى صناعة وهم التوتر بهدف ضرب وحدة الصف العربي، إلا أن وعي القيادة في البلدين يحبط تلك المحاولات بشكل متواصل.

تعاون اقتصادي استثنائي

وأوضح رئيس الحزب أن التعاون الثنائي بين مصر والسعودية شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في ملفات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتنسيق الأمني، وهو ما يؤكد أن العلاقات تسير في مسار «تصاعدي ومتزن»، بعيدًا عن أي ادعاءات أو قراءات مغلوطة يحاول البعض ترويجها.

وأكد المستشار إبراهيم الديب أن مواقف البلدين التاريخية تجاه بعضهما البعض تعكس حجم الثقة الراسخة بين القاهرة والرياض، موضحًا أن مصر كانت وستبقى داعمًا رئيسيًا لأمن الخليج، كما أن السعودية كانت سندًا قويًا لمصر في أصعب اللحظات، مضيفًا أن هذه الحقائق كفيلة بدحض أي روايات تحاول المساس بالعلاقة.

ووجّه رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي رسالة للرأي العام العربي بضرورة التعامل بحذر مع ما يُنشر عبر منصات غير موثوقة، قائلًا: القيادتان المصرية والسعودية أكبر من أن تتأثرا بشائعات أو تحليلات غير دقيقة، فالعلاقة بين البلدين أعمق بكثير من أي محاولة للتشويه.