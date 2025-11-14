قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة.. الأرصاد منخفض جوي يتحرك باتجاه القاهرة ومدن القناة| تفاصيل
أصاب لامين يامال| ألم العانة يهدد مواهب كرة القدم الشابة.. ما سبب انتشاره؟
أخبار التوك شو | أمطار بـ 7 مناطق اليوم.. و أسعار الذهب في مصر
لو سألتك أنت مصري .. نانسي عجرم تتحدث عن بدايتها وغنائها بالقاهرة
بهدفين نظيفين.. منتخب مصر تحت الـ 17عاما يتأخر أمام سويسرا بالشوط الأول
هدايا مسمومة| شقيق المهندس ضحية الإسكندرية يكشف لـ “صدى البلد”: حررنا محضرًا للمتهم بعدم التعرض.. وهذا سبب حقده من أخي
حزب المصريين: العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية تضرب بأعماقها في جذور التاريخ
سبب وفـاة اللاعب محمد صبري نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق
الولايات المتحدة توافق على أول صفقة سلاح مع تايوان في عهد ترامب
حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب كأس العرب لودية الجزائر
إجراءات رادعة بالمتحف المصري الكبير بعد انتشار فيديوهات غير لائقة
التحقيقات مستمرة.. الأوقاف: العثور على شاب متوفى داخل مصلى بنقادة في أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المصريين: العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية تضرب بأعماقها في جذور التاريخ

حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"
حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"
حسن رضوان

أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب ”المصريين“ وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية ثابتة، راسخة، ومتكاملة الأوصاف، ولا يمكن أن تهتز أمام أي مزاعم أو محاولات للتشويه، مشددًا على أن الحديث المتكرر عن وجود توتر في العلاقات بين البلدين «لا يمتّ للواقع بصلة»، بل لا يعدو كونه «ضجيجًا إعلاميًا» لا يستند إلى حقائق أو معطيات سياسية.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الجمعة، إن العلاقات المصرية السعودية ليست علاقة عابرة أو موسمية، بل هي شراكة ممتدة، تأسست على وحدة المصير والتاريخ المشترك، مؤكدًا أن العلاقات المصرية السعودية لا تحتاج إلى أي كلام إضافي، ولا تستوعبها أوصاف مهما بلغت، لأنها ببساطة كانت وستبقى علاقة متكاملة الأوصاف.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التواصل المستمر بين قيادتي البلدين يعكس قوة التحالف السياسي والاستراتيجي، بعيدًا عن محاولات البعض صناعة روايات غير دقيقة حول طبيعة التعاون بين القاهرة والرياض، مؤكدًا أن مصر والسعودية «جناحا الأمتين العربية والإسلامية»، وأن أي محاولة لإحداث شرخ بينهما هي محاولة لإضعاف المنطقة كلها وهذا لم ولن يحدث.

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“، أن التعاون الثنائي بين البلدين يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، وحماية مقدرات الشعوب العربية، مشيرًا إلى أن التنسيق العسكري والسياسي والاقتصادي بين القاهرة والرياض يمثل «ركيزة لم ولن ولا يمكن الاستغناء عنها في الشرق الأوسط»، لافتًا إلى أن مواقف السعودية المساندة لمصر، ومواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار الخليج، تؤكد أن «العلاقة ليست مجرد تعاون، بل هي مصير مشترك لا يقبل التأويل أو التشكيك».

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن هذه المزاعم «لا تتعدى كونها طرحات إعلامية تهدف إلى زعزعة الثقة»، مشددًا على أن الواقع السياسي يثبت العكس تمامًا، موضحًا أن هناك أطرافًا إقليمية ودولية تسعى إلى «صناعة وهم التوتر» لضرب وحدة الصف العربي، لكن وعي القيادتين في مصر والسعودية يفوّت الفرصة باستمرار على كل من يحاول استغلال أي ملف لإثارة البلبلة.

ولفت المستشار ”أبو العطا“ إلى أن العلاقات المصرية السعودية شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في ملفات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، وهو ما يعكس حجم التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، ويؤكد أن العلاقات تسير في مسار «تصاعدي ومتزن».

ووجه عضو مجلس الشيوخ رسالة للرأي العام العربي بضرورة التعامل بحذر مع ما تنشره بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل، قائلًا: «القيادتان المصرية والسعودية أكبر من أن تتأثران بشائعات أو تحليلات غير دقيقة، علاقات البلدين عصية على العبث ومحاولات التشويه، لا سيما أن مستقبل المنطقة العربية يبدأ من استقرار القاهرة والرياض، وأن أي تقارب بينهما يعني استقرارًا أكبر للأمة العربية بأكملها».

وشدد المستشار حسين أبو العطا على أن العلاقة المصرية السعودية ستظل نموذجًا مضيئًا في المنطقة، وعلامة على قدرة الدول العربية على بناء شراكات قوية تتجاوز كل التحديات، مؤكدًا أن الحديث عن خلافات مجرد محاولات لم ولن تنجح في التأثير على علاقة ضاربة في جذور التاريخ، علاقة ستبقى دائمًا «متكاملة الأوصاف».

حسين أبو العطا مجلس الشيوخ المصريين الأحزاب المصرية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

ترشيحاتنا

محمد صبري

خبر رحيله أصابنا بالحزن الشديد.. المستكاوي ينعى محمد صبري بكلمات مؤثرة

تريزيجيه

تريزيجيه يواصل برنامجه العلاجي في الأهلي.. والشحات يقترب من العودة

ناشئي هوكي الزمالك

ناشئو الزمالك يشاركون في بطولة منطقة القاهرة للهوكي بنادي الشمس

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد