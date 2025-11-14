الأرصاد السعودية: نراقب تطورات الحالة المطرية وفرص هطول الأمطار

أكدت هيئة الأرصاد السعودية أنها تراقب تطورات الحالة المطرية وفرص هطول الأمطار والظواهر الجوية المصاحبة من خلال تقنيات أرصادية تغطي أكثر ٩٠٪ من مساحة المملكة المأهولة.

وقالت الأرصاد السعودية بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام السعودية؛ إن لديها متابعة آنية مع جميع الجهات العاملة ميدانيًا، باستخدام أفضل الأنظمة وبرامج الإنذار.

وأصدر النظام الآلي للإنذار المبكر يصدر 9 إنذارات باللون الأحمر على منطقتي ‎مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم (الجمعة) على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن مناطق الأمطار تتضمن أجزاء من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية فيما تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة وتبوك والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

ولفت إلى نشاط في الرياح السطحية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.