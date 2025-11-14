صلاح عبد العاطي: الاحتلال ينتهك حقوق الفلسطينيين ويزيد معاناتهم الإنسانية

قال صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن رؤية الفلسطينيين لحقوقهم تستند إلى حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق تقرير المصير والتمتع بالحقوق الإنسانية والحياتية المنصوص عليها في المعايير الدولية والقوانين الوطنية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين لا يحظون بحماية أو احترام هذه الحقوق بسبب الاحتلال، الذي أدى إلى قطع مسار التنمية، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى سيطرة استيطانية وتمييز عنصري.

وأشار عبد العاطي إلى أن نضال الفلسطينيين يتركز على حقهم في تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة، وضمان عودة اللاجئين، مؤكدًا أن الصراع العربي الإسرائيلي سيبقى حاضرًا إلى أن يتمكن الفلسطينيون من الحصول على الحد الأدنى من العدالة، التي غابت عنهم لأكثر من مئة عام، مضيفًا أن ميزان القوى غير المتكافئ، إلى جانب ازدواجية المعايير الدولية وانتقائية تطبيق القانون الدولي، أدى إلى حرمان الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، خاصة في ظل دعم الولايات المتحدة وإسرائيل لمصالحهما على حساب حقوق الفلسطينيين ودول المنطقة.

وأكد عبد العاطي أن الوضع الحالي في قطاع غزة كارثي، خاصة مع فصل الشتاء وارتفاع الاحتياجات الإنسانية، فيما تعيق القيود على دخول المساعدات الإنسانية الجهود المبذولة، مضيفًا أن الوضع الصحي متدهور نتيجة نقص المعدات وانهيار المنظومة الصحية، كما يعاني سكان الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين، وقطع الطرق، وعزل مدينة القدس، والتنكيل بالفلسطينيين.