يحيي الحفل عمر خيرت .. انطلاق حدث ضخم في تلال الفسطاط
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
صلاح عبد العاطي: الاحتلال ينتهك حقوق الفلسطينيين ويزيد معاناتهم الإنسانية

عبد الخالق صلاح

قال صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن رؤية الفلسطينيين لحقوقهم تستند إلى حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حق تقرير المصير والتمتع بالحقوق الإنسانية والحياتية المنصوص عليها في المعايير الدولية والقوانين الوطنية.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين لا يحظون بحماية أو احترام هذه الحقوق بسبب الاحتلال، الذي أدى إلى قطع مسار التنمية، وارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى سيطرة استيطانية وتمييز عنصري.

وأشار عبد العاطي إلى أن نضال الفلسطينيين يتركز على حقهم في تقرير المصير، وإقامة الدولة المستقلة، وضمان عودة اللاجئين، مؤكدًا أن الصراع العربي الإسرائيلي سيبقى حاضرًا إلى أن يتمكن الفلسطينيون من الحصول على الحد الأدنى من العدالة، التي غابت عنهم لأكثر من مئة عام، مضيفًا أن ميزان القوى غير المتكافئ، إلى جانب ازدواجية المعايير الدولية وانتقائية تطبيق القانون الدولي، أدى إلى حرمان الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، خاصة في ظل دعم الولايات المتحدة وإسرائيل لمصالحهما على حساب حقوق الفلسطينيين ودول المنطقة.

وأكد عبد العاطي أن الوضع الحالي في قطاع غزة كارثي، خاصة مع فصل الشتاء وارتفاع الاحتياجات الإنسانية، فيما تعيق القيود على دخول المساعدات الإنسانية الجهود المبذولة، مضيفًا أن الوضع الصحي متدهور نتيجة نقص المعدات وانهيار المنظومة الصحية، كما يعاني سكان الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين، وقطع الطرق، وعزل مدينة القدس، والتنكيل بالفلسطينيين.

صلاح عبد العاطي الاحتلال الإسرائيلي حقوق الفلسطينيين

