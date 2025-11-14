البيطريين تشارك في ندوة صحة واحدة عالم واحد بنقابة الصحفيين

شارك الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، في ندوة بعنوان "صحة واحدة.. عالم واحد"، والتي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجالات الصحة النفسية والقانون والبيئة.

جاءت هذه المشاركة في إطار ترسيخ مفهوم "الصحة الواحدة" (One Health)، الذي يؤكد على أن صحة الإنسان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة الحيوان وسلامة البيئة المحيطة.

وسلطت الندوة الضوء على أهمية التكامل بين كافة العناصر لتحقيق التوازن البيئي، وناقشت المخاطر الناتجة عن تلوث البيئة وتأثيرها المباشر على كافة الكائنات الحية، وعلى رأسها الإنسان.

وتعكس هذه المشاركة الدور الحيوي الذي يؤديه الأطباء البيطريون كخط دفاع أول في حماية المجتمع من الأمراض المشتركة والحفاظ على الثروة الحيوانية والبيئة.