تربية عين شمس تحتفي بالطلاب الوافدين في أجواء فرعونية

رفع حالة الطوارئ | أمطار غزيرة على مدن وقرى الشرقية والمحافظة تتحرك بسيارات سحب المياه.. صور
جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حسام الفقي

 نظّمت كلية التربية بجامعة عين شمس احتفالها السنوي لاستقبال الطلاب الوافدين، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء شحاتة عميدة الكلية، والدكتور عبد الناصر رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني نادي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الأستاذة الدكتورة حنان حلمي لطيف مدير وحدة التعاون الدولي.

تميز الحفل هذا العام بطابع فرعوني مميز، حيث استقبل طلاب الكلية الوفود بالزي الفرعوني في تجسيد رمزي لعظمة الحضارة المصرية، وتماشياً مع احتفال الدولة بافتتاح المتحف المصري الكبير، تأكيداً على أن مصر كانت ولا تزال نقطة التقاء الثقافات ومركز إشعاع حضاري وإنساني عبر العصور.

شهدت الاحتفالية حضور عدد من ممثلي السفارات العربية والأفريقية، منهم:
الدكتور شهاب السعدي، المستشار الثقافي لسفارة سلطنة عمان.
الدكتور مديبو مامادو كوناتي، المستشار الثقافي لسفارة دولة مالي.
الدكتور عصام أحمد حسن، المستشار الثقافي لسفارة دولة السودان.
الدكتورة نورا البقمي، نائب الملحق للشؤون الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية.
الدكتورة إيمان الحوسني، الملحق الفني بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الدكتور سليم التلولي، مسؤول شؤون الجامعات والأنشطة الطلابية بسفارة دولة فلسطين.

وفي كلمتها، أكدت الأستاذة الدكتورة صفاء شحاتة أن الاحتفال يمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات والتفاعل الثقافي بين الطلاب المصريين والوافدين، مشيرةً إلى أهمية الاستماع لآراء الطلاب وممثلي السفارات حول البرامج التعليمية لتعزيز الأداء الأكاديمي والخدمي بالكلية.

كما أوضح الأستاذ الدكتور عبد الناصر رشاد أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب الوافدين، من خلال تيسير الإجراءات الأكاديمية والإدارية وتوفير بيئة دراسية محفزة تدعم البحث العلمي والإبداع.

وأشار الأستاذ الدكتور هاني نادي إلى التطور الكبير الذي تشهده الكلية في مجال التحول الرقمي وتنوع أساليب التعليم والتقييم، بما يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

من جانبها، تحدثت الأستاذة الدكتورة هالة خلف، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن الأنشطة الهادفة إلى دمج الطلاب الوافدين مع زملائهم المصريين، مؤكدةً حرص الجامعة على دعمهم وتعزيز انتمائهم للمجتمع الجامعي.

تضمّن الحفل عرضًا لفيلم مرئي أعدّه عدد من الطلاب الوافدين من مختلف الدول، عبّروا فيه عن سعادتهم بالدراسة في كلية التربية، أعقبه عرض للدكتور مصطفى عبد القادر، أستاذ أصول التربية، بعنوان "مصر الريادة"، تناول فيه تاريخ الجامعة ودور كلية التربية في تطوير التعليم ونشر الثقافة.

واختُتمت الفعاليات بعرض فني فلكلوري جسّد تراث أكثر من خمس عشرة دولة ينتمي إليها الطلاب الوافدون، في مشهد رائع عبّر عن التنوع الثقافي والتلاحم الإنساني داخل الكلية.

وفي ختام الحفل، تم تكريم عدد من الطلاب المتميزين من مختلف الجنسيات، وتوجيه الشكر للأستاذة الدكتورة حنان حلمي لطيف وفريق الطلاب المنظمين للحفل على جهودهم المتميزة، وذلك بحضور لفيف من رؤساء الأقسام ومديري الوحدات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المصريين والوافدين، في أجواء سادها الود والتقدير والتعاون.

كلية التربية بجامعة عين شمس كلية التربية جامعة عين شمس

