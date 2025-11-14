عرب وطرزان ناصر يكشفان تفاصيل قصة فيلم "كان ياما كان في غزة"

قال الأخوان ناصر إن فيلم "كان ياما كان في غزة" كتب منذ عام 2015 وظل يتطور حتى عام 2023.

وأشار مخرجا الفيلم إلى أن الإبادة في غزة أجلت تصويره أكثر من 5 شهور، ولم يكن سهلاً تقديم مشاهد بعيدة عن الأحداث.

وأوضحا أن أبطال قصة الفيلم مقتبسين من واقع حقيقي يفرض فيه على أهل غزة أوضاع صعبة والخيارات المتاحة لهم ليست كبيرة.

انطلق مساء اليوم، في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، عرض فيلم "كان ياما كان في غزة" من إخراج عرب وطرزان ناصر، وذلك في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن أفلام المسابقة الدولية، في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وعبر عرب وطرزان ناصر عن سعادتهما بالتواجد وتقديم الفيلم في القاهرة ولأول مرة بين الجمهور العربي بعد عروضه الدولية.

"كان ياما كان في غزة" فيلم روائي طويل من إنتاج فرنسا، فلسطين، ألمانيا، البرتغال، قطر، والأردن، وتبلغ مدته 87 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم في غزة عام 2007، حيث يصحبنا إلى عالم يحيى، الطالب الذي تنشأ بينه وبين أسامة، تاجر المخدرات الطيب القلب، صداقة غير متوقعة. ينطلق الاثنان معًا في بيع المخدرات من مطعم فلافل، لكنهما يواجهان ضغوطًا متصاعدة بعد مواجهة شرطي فاسد ومتغطرس، لتتشابك الأحداث في سرد يكشف هشاشة العلاقات وقسوة الظروف في مجتمع مثقل بالأزمات.

الفيلم من إخراج الشقيقين طرزان وعرب ناصر، المولودين في غزة عام 1988. وقد اشتهر الثنائي بفيلمهما القصير "كوندوم ليد" الذي شارك في مهرجان كان السينمائي، قبل أن يقدما فيلمهما الروائي الأول "ديجراديه" الذي عُرض ضمن أسبوع النقاد في كان. كما شارك فيلمهما الثاني "غزة مونامور" في قسم "آفاق" بمهرجان البندقية، ومثّل فلسطين في جوائز الأوسكار بدورتها الـ93.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.