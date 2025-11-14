قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نهايتها منطقية.. مجد عيد: حبيت شخصيتي بفيلم كان ياما كان في غزة

عرض فيلم كان ياما كان في غزة
نجلاء سليمان   -  
أحمد البهى

عبَّر الممثل الأردني مجد عيد، عن سعادته بالقيام ببطولة فيلم "كان ياما كان في غزة"، مع المخرجين عرب وطرزان ناصر.

وقال مجد عيد، عقب عرض الفيلم في مهرجان القاهرة، إنه أحب شخصية “أسامة” خلال هذا الفيلم منذ البداية، ويرى أن نهايته في الأحداث “منطقية”.

وانطلق عرض فيلم "كان ياما كان في غزة" من إخراج عرب وطرزان ناصر، في السادسة من مساء اليوم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، وذلك في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن أفلام المسابقة الدولية.

ومن جهتهما، عبَّر “عرب” و"طرزان ناصر" عن سعادتهما بالتواجد وتقديم الفيلم في القاهرة، ولأول مرة بين الجمهور العربي بعد عروضه الدولية.

فيلم كان ياما كان في غزة

"كان ياما كان في غزة" هو فيلم روائي طويل من إنتاج “فرنسا، فلسطين، ألمانيا، البرتغال، قطر، الأردن”، وتبلغ مدته 87 دقيقة.

وتدور أحداث الفيلم في غزة عام 2007، حيث يصحبنا إلى عالم يحيى، الطالب الذي تنشأ بينه وبين أسامة، تاجر المخدرات الطيب القلب، صداقة غير متوقعة. ينطلق الاثنان معًا في بيع المخدرات من مطعم فلافل، لكنهما يواجهان ضغوطًا متصاعدة بعد مواجهة شرطي فاسد ومتغطرس، لتتشابك الأحداث في سرد يكشف هشاشة العلاقات وقسوة الظروف في مجتمع مثقل بالأزمات.

الفيلم من إخراج الشقيقين طرزان وعرب ناصر، المولودين في غزة عام 1988. وقد اشتهر الثنائي بفيلمهما القصير "كوندوم ليد" الذي شارك في مهرجان كان السينمائي، قبل أن يقدما فيلمهما الروائي الأول "ديجراديه" الذي عُرض ضمن أسبوع النقاد في كان. كما شارك فيلمهما الثاني "غزة مونامور" في قسم "آفاق" بمهرجان البندقية، ومثّل فلسطين في جوائز الأوسكار بدورتها الـ93. 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

غزة فيلم كان ياما كان في غزة القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وصفات حلويات صديقة لمرضى السكري
حسناء سيف الدين
الوجبات والأطعمة لمرضى جرثومة المعدة
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
