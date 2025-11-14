إنشاء متحف للحرف اليدوية بالقاهرة التاريخية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين "صندوق التنمية الحضرية" و"مؤسسة عزة فهمي لتنمية الصناعات الحرفية واليدوية" لإنشاء مركز ثقافي وتدريبي متكامل لتعليم الحرف اليدوية، بمنطقة درب اللبانة، وذلك على هامش انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي لعام ٢٠٢٥، الذي تحتضنه حديقة تلال الفسطاط.

ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من خالد صديق، رئيس مجلس إدارة "صندوق التنمية الحضرية"، و عزة عبدالمنعم فهمي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "عزة فهمي لتنمية الصناعات الحرفية واليدوية".

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مذكرة التفاهم المُوقعة اليوم تُعد خطوة مُهمة بهدف تكوين متحف مفتوح للحرف اليدوية بالقاهرة التاريخية، بما يضمن استدامة هذه الحرف ونقلها إلى الأجيال القادمة، كما أنها تمثل نموذجاً للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني ورواد المجال الثقافي وذلك للحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة.

وعلى هامش التوقيع، أشار خالد صديق، رئيس مجلس إدارة "صندوق التنمية الحضرية"، إلى أن مذكرة التفاهم المُوقعة اليوم تستهدف تأسيس مركز ثقافي حرفي بمنطقة درب اللبانة بحي الخليفة بالقاهرة، ليكون هذا المركز نواة لإحياء وتطوير الحرف اليدوية والتراثية المصرية، واستعادة دور القاهرة التاريخية كمنارة للفنون والحِرَف التقليدية.

وأضاف "صديق": يأتي هذا التعاون ثمرةً لجهود الدولة في دعم الصناعات الإبداعية والحرف التراثية، وتأكيداً على أهمية إشراك الشخصيات الرائدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن عزة فهمي تُعدُ من أبرز المصممات العربيات اللاتي ساهمن في تطوير حرفة تصميم وصياغة الحُلي، ونقلت التراث المصري إلى العالمية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "صندوق التنمية الحضرية" أن مشروع المركز الثقافي الحرفي الذي سيتم تأسيسه من خلال "مؤسسة عزة فهمي لتنمية الصناعات الحرفية واليدوية" سيُنشأ داخل مبنى تابع لصندوق التنمية الحضرية في منطقة درب اللبانة أمام بيت المعمار حيث يقع على مساحة بنائية تُقارب 2370 م2، مضيفًا أن المبنى تم تصميمه ليكون مركزاً ثقافياً حرفياً يحتضن المعارض والفعاليات والورش التدريبية.

وتابع "صديق": تم تصميم المشروع عن طريق تعاقد "صندوق التنمية الحضرية" مع مصممين معماريين متخصصين في العمارة التاريخية والتراثية وذلك بغرض الحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة المسجل لدى منظمة اليونسكو.

وأشار خالد صديق إلى أنه من المقرر أن يضم المركز "مدرسة عزة فهمي للإبداع والتصميم"، و"مؤسسة عزة فهمي للتدريب"، وقاعات للمعارض والمحاضرات، واستوديوهات فندقية صغيرة للفنانين العالميين، كما أن المركز سيضم مناطق خدمات ومنافذ بيع لمنتجات الحرفيين والدارسين.