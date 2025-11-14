قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

النيابة تعلن تفاصيل القبض على قاتل موظف توكيل الإسكندرية

المهندس الضحية
المهندس الضحية
كتب محمد عبدالله :

أعلنت النيابة العامة ضبط المتهم في واقعة مقـتل عبد الله أحمد محمد أحمد الحمصاني، موظف بأحد توكيلات السيارات

واكدت النيابة العامة أنه تمكنت الشرطة من ضبطه المتهم وبحوزته سلاح ناري من ذات العيار المستخدم في الجريمة، كما تمكنت بإرشاده من ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وعثر بداخلها على ذخائر مماثلة.

وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقـ تل عبد الله أحمد محمد أحمد الحمصاني، موظف بأحد توكيلات السيارات، والذي عثر على جثمانه صباح يوم ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ بالطريق العام بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية مصابًا بطلقات نارية أودت بحياته. 

مهندس كيميائي توكيل الإسكندرية النيابة العامة

