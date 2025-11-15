عضو جمهوري: الإغلاق الحكومي الأطول في أمريكا أثار ضغوطًا على الديمقراطيين

قال جيمي سينجينبرجر، عضو الحزب الجمهوري، إن الإغلاق الحكومي الأخير، الذي يُعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، كان مهمًا لأسباب عدة، منها خلافات مرتبطة بالديمقراطيين، موضحا أن الحزب الجمهوري سعيد لأن الديمقراطيين وحدوا صفوفهم أخيرًا ووافقوا على إعادة فتح الحكومة.

وأضاف سينجينبرجر، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، في برنامج «عين على أمريكا»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة بدأت بمشكلات في الضمان الصحي تفاقمت بعد جائحة فيروس كورونا، حيث دار جدل حول ما إذا كان ينبغي منح المزايا التأمينية مباشرة للأفراد بدلًا من تمريرها عبر شركات التأمين، مما أثار قلق الديمقراطيين، مشيرًا إلى أن الضغط أعاد فتح الحكومة قبل تحويل الأموال للشركات الخاصة بالتأمين، لكنه قد يكون جاء متأخرًا.

كما أشار سينجينبرجر إلى أن قسائم الغذاء أثارت جدلًا سياسيًا، إذ بدأ الشعب الأمريكي يرى أن الديمقراطيين يرفضون منحها بدلًا من إعادة فتح الحكومة، وهو خيار كان أسهل، مضيفا أن الإغلاق أثر أيضًا على حركة الطيران والملاحة البحرية، مع إلغاء رحلات خلال موسم العطلات الرسمية، ما شكّل ضغطًا إضافيًا على الديمقراطيين.

