قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
بالأسماء ..إصابة 30 شخصا في انقلاب أتوبيس بالوادى الجديد
تقارير سرية.. واشنطن تتهم "علي بابا" بدعم العمليات العسكرية الصينية
الملكة.. إمام عاشور يوجه رسالة لـ زوجته في أحدث ظهور
110 ألف جهاز .. خسائر ضخمة للمستوردين والتجار ورئيس شعبة المحمول يعلن مفاجأة
كيف أعرف أن ابني مصاب بالعين والحسد؟.. إذا ظهرت عليه 10 علامات
لمزارعي القمح.. توزيع سطارات مطورة وتحديث محطات الميكنة.. دعم ممارسات ترشد المياه في المحافظات
واشنطن تطلب من مجلس الأمن تفويض قوة دولية في غزة حتى 2027
شيكابالا يروي موقفا مؤثرا مع محمد صبري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت15-11-2025

خضروات
خضروات
ولاء عبد الكريم

استقررت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 15-11-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 3 إلى 7 جنيهًا للكيلو

البطاطس 4 من 14 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 11 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو

الكوسة من 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 7 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 4 إلي 8 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 10 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 8 إلى 11 جنيهًا للكيلو

البامية من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

يوسفي 8 إلي 16 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 8 إلى 18 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 8 إلى 20 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 32 إلى 50 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 30 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 24 جنيهًا للكيلو

الخضراوات الفاكهة الطماطم يوسفي المانجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

حسام حسن

بتوع السمنة غلبونا.. تعليق صادم من نجم الزمالك بسبب حسام حسن

موظف الإسكندرية القتيل

أطلق عليه الرصاص وضربه بضهر المسدس..اعترافات المتهم بإنهاء حياة موظف الإسكندرية

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر ونائب شئون التعليم والطلاب يتفقدان المدينة الجامعية للطالبات بمدينة الأقصر

العلاج بالرقية الشرعية

عالم أزهري: العلاج بالرقية الشرعية ثابت وموجود في السنة

الدكتور أحمد كريمة

أنا ابن البشير والنذير.. أحمد كريمة ينقل رسالة الإمام الحسن للناس بعد استشهاد والده

بالصور

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين
أفضل وقت لتناول الفيتامين

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد