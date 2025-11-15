أسواق آسيا تحت الضغط وسط عمليات بيع أسهم الذكاء الاصطناعي



يواصل المستثمرون العالميون سحب أموالهم من أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في آسيا بأسرع وتيرة منذ ما لا يقل عن سبعة أشهر، بينما تقوض التقييمات المرتفعة وتراجع شهية المخاطرة مستوى الثقة.

تظهر بيانات جمعتها بلومبرغ أن المستثمرين الأجانب تخلصوا من نحو 4.6 مليارات دولار من الأسهم التايوانية ومثلها من الكورية منذ بداية الشهر، ما يضعهما على مسار تسجيل أكبر تدفقات خارجة شهرية منذ مارس وأبريل على التوالي، في السوقين الأكثر بيعاً في المنطقة.

يمثل هذا التراجع أحدث إشارة إلى تلاشي الحماس تجاه موجة صعود الذكاء الاصطناعي في آسيا، وسط تزايد المخاوف من الارتفاع الكبير في التقييمات وعدم اتساق توقعات الأرباح. كما أن تراجع الآمال بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر قد كبح شهية المخاطرة عالمياً.

أساسيات قطاع الذكاء الاصطناعي

ورغم أن الأساسيات طويلة الأمد لقوة قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً لا تزال سليمة، إلّا أن مزيج العوامل الأخيرة أدى إلى "جني الأرباح وتراجع قصير في المعنويات"، وفقاً لآنا وو، المحللة الاستراتيجية للاستثمار في الأصول المتعددة لدى شركة "فان إيك أسوشيتس" (Van Eck Associates)، التي وصفت التحرك قصير المدى بأنه "صحي".