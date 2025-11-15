قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف أصل اسم "تلال الفسطاط".. ويؤكد: أكبر حديقة مركزية بالشرق الأوسط
مصطفى كامل يعلن تعرض هاني مهنا لوعكة صحية
بسبب تايوان.. تصعيد دبلوماسي: الصين تحذر مواطنيها من السفر إلى اليابان
طاقم تحكيم جيبوتي لإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
الدفاع المدني: غزة غرقت خلال ساعتين من تساقط الأمطار
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسواق آسيا تحت الضغط وسط عمليات بيع أسهم الذكاء الاصطناعي

يواصل المستثمرون العالميون سحب أموالهم من أكبر أسواق الذكاء الاصطناعي في آسيا بأسرع وتيرة منذ ما لا يقل عن سبعة أشهر، بينما تقوض التقييمات المرتفعة وتراجع شهية المخاطرة مستوى الثقة.

تظهر بيانات جمعتها بلومبرغ أن المستثمرين الأجانب تخلصوا من نحو 4.6 مليارات دولار من الأسهم التايوانية ومثلها من الكورية منذ بداية الشهر، ما يضعهما على مسار تسجيل أكبر تدفقات خارجة شهرية منذ مارس وأبريل على التوالي، في السوقين الأكثر بيعاً في المنطقة.

يمثل هذا التراجع أحدث إشارة إلى تلاشي الحماس تجاه موجة صعود الذكاء الاصطناعي في آسيا، وسط تزايد المخاوف من الارتفاع الكبير في التقييمات وعدم اتساق توقعات الأرباح. كما أن تراجع الآمال بخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر قد كبح شهية المخاطرة عالمياً.

أساسيات قطاع الذكاء الاصطناعي

ورغم أن الأساسيات طويلة الأمد لقوة قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً لا تزال سليمة، إلّا أن مزيج العوامل الأخيرة أدى إلى "جني الأرباح وتراجع قصير في المعنويات"، وفقاً لآنا وو، المحللة الاستراتيجية للاستثمار في الأصول المتعددة لدى شركة "فان إيك أسوشيتس" (Van Eck Associates)، التي وصفت التحرك قصير المدى بأنه "صحي".

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

إمام عاشور

إمام عاشور ينعى محمد صبرى نجم الزمالك السابق بكلمات مؤثرة

صورة أرشيفية

مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع.. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

أرشيفية

قوات الدعم السريع تستهدف محطة نفطية بـ"الأبيض".. و إجلاء جميع العاملين

أرشيفية

الكونغو الديمقراطية توقع اتفاقية سلام مع حركة "23 مارس" المتمردة

صورة تعبيرية

اتهامات غربية لإيران بتجاهل مطالب وكالة الطاقة الذرية

بالصور

تخفيض 50 ألف دولار على أسعار هذه السيارات من مرسيدس

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

حملات مكبرة بالشرقية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل رفع الإشغالات والتعديات المخالفة

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

