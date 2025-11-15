قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 4 أشخاص في الإستهداف الأمريكي لسفينة تهريب مخدرات بالكاريبي
عالية المهدي: أرفض الدعم النقدي لهذه الأسباب.. الموارد البشرية طاقة جبارة يجب الاستفادة من تصديرها | فيديو
ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي
نجوم الفن والإعلام يشاركون خيري رمضان الاحتفال بزفاف نجله عمر | صور
سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور
مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة.. "لو حد زعلان مني يسامحني"
فضل الصلاة على النبي.. عبادة تجمع خيرات الدنيا ونعيم الآخرة
بقوة 440 حصانًا.. أودي SQ5 بتعديل مميز من ABT | صور
حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة
أبل تطلق iOS 19.2 التجريبي الثاني.. تحسينات جديدة مذهلة
ترامب : الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية قريبا جدا
تعديلات جديدة على جدول الجولة الخامسة في دوري الكرة الطائرة
أخبار العالم

دولة الاحتلال تنفي علاقتها بإنفجار حي المزة بدمشق

إنفجار حي المزة -أرشيفي
محمود نوفل

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي القول بأنه لا علاقة لتل أبيب بالانفجار الذي وقع بحي المزة في العاصمة السورية دمشق في ساعات منأخرة من مساء الأمس .

ومنذ قليل ؛ أعلنت وزارة الدفاع السورية العثور على أجهزة عسكرية استُخدمت في اعتداء المزة بحسب ماذكرت صحيفة الوطن السورية .

ومن جانبها ؛ قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع أن فريق عسكري مختص تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان الإطلاق.

وأضافت في بيان لها :  تمكنا من العثور على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة والذي أدى لعدد من الإصابات بصفوف الأهالي، ويجري تأمين الموقع لاستكمال التحقيقات.

وتابعت : عثرت وزارة الدفاع على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استُخدمت في عملية إطلاق الصواريخ التي استهدفت حي المزة 86 في العاصمة دمشق، وتبيّن أن مصدر هذا الإطلاق يعود إلى محيط حي كفرسوسة.

وبدورها ؛ اشارت محافظة دمشق إلى أنها تتابع  مع قوى الأمن الداخلي ملابسات التفجيرات التي وقعت في منطقة المزة 86 وتؤكد بأنها ستلقي القبض على من يعبثون بأمن وسلامة المدنيين.

كما بعث برسالة طمأنينة إلى المواطنين السوريين قائلة : نُطمئن أهالي العاصمة بأن قوى الأمن الداخلي تتابع الفاعلين من الخلية الآثمة. ونسأل الله الشفاء العاجل للسيدة المصابة.

إسرائيل سوريا دمشق حي المزة إنفجار حي المزة

