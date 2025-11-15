برلماني: المهرجانات الوطنية مرآة لهوية المصريين وتأكيد لقدرة الدولة على البناء

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إقامة المهرجانات والاحتفاليات الوطنية الكبرى في مصر تحولت إلى رسائل قوة تبعثها الدولة في الداخل والخارج، تعكس ما وصلت إليه من استقرار وتنمية، وتبرز قدرة مؤسساتها على تنظيم فعاليات عالمية المستوى تعكس الوجه الحضاري الحقيقي لمصر، موضحا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظر إلى هذه الفعاليات بوصفها جزءا من استراتيجية أوسع لتعزيز القوة الناعمة لمصر، وزيادة حضورها الإقليمي والدولي، وربط مسيرة التنمية باحتفاء مستمر بالهوية والتاريخ.

مصر تمتلك القدرة علي خلق مناخ حضاري راقي

وأضاف "محسب" أن مهرجان الفسطاط جاء معبرا عن حجم التحول الذي تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء في البنية التحتية، أو في قطاع الثقافة والفنون، أو في المشروعات القومية العملاقة، مشيرا إلى أن مصر استطاعت في فترة قصيرة بناء شبكة طرق، ومدن ذكية، ومناطق سياحية وثقافية جديدة أصبحت اليوم جزءا من هوية الدولة الحديثة، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تُظهر للعالم أن مصر تمتلك القدرة علي خلق مناخ حضاري راقي بما يعكس جوهر الشخصية المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المهرجان يعد منصة لإبراز جهود الدولة في التنمية الاجتماعية والبشرية، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، ودعم المواهب الشابة، وتشجيع الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الفعاليات التي تتضمن عروضا فنية وتراثية ورسائل إنسانية تُعد جزءا أساسيا من رؤية الدولة لتعزيز الروابط بين الأجيال، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، في مواجهة محاولات التشويه وبث الإحباط التي تستهدف المجتمع.

وأشار "محسب" إلى أن الدولة المصرية تخوض معركة تنموية كبيرة في كل القطاعات، بدءا من تطوير التعليم والرعاية الصحية، وحتى دعم الصناعة والتحول الرقمي، قائلا:" المهرجان يمثل فرصة لعرض هذه الإنجازات بطريقة مبسطة وجاذبة، تسمح للمواطنين بمتابعة ما يجري على أرض الواقع من تغيرات ملموسة"، داعيا إلى زيادة دعم هذا النوع من الفعاليات، باعتبارها أحد أدوات الدولة لتنشيط السياحة داخليا وخارجيا، وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاعات الثقافة، والصناعات الإبداعية، والضيافة.

وشدد الدكتور أيمن محسب، أن مصر تمتلك ما يؤهلها لقيادة المنطقة في المجال الثقافي والإبداعي، بفضل تاريخها العريق، ومقوماتها السياحية، وطاقاتها البشرية، ورؤيتها الواضحة للمستقبل، مؤكدا على أن استمرار مصر في تنظيم مهرجانات بهذا المستوى يعكس حالة الثقة والاستقرار التي تعيشها الدولة، ويبعث رسالة واضحة بأن مسيرة البناء والتنمية لا تتوقف، وأن الشعب المصري شريك أصيل في صياغة حاضر بلاده ومستقبلها.