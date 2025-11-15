قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: المهرجانات الوطنية مرآة لهوية المصريين وتأكيد لقدرة الدولة على البناء

ايمن محسب ، عضو النواب
ايمن محسب ، عضو النواب
فريدة محمد

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إقامة المهرجانات والاحتفاليات الوطنية الكبرى في مصر تحولت إلى رسائل قوة تبعثها الدولة في الداخل والخارج، تعكس ما وصلت إليه من استقرار وتنمية، وتبرز قدرة مؤسساتها على تنظيم فعاليات عالمية المستوى تعكس الوجه الحضاري الحقيقي لمصر، موضحا أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنظر إلى هذه الفعاليات بوصفها جزءا من استراتيجية أوسع لتعزيز القوة الناعمة لمصر، وزيادة حضورها الإقليمي والدولي، وربط مسيرة التنمية باحتفاء مستمر بالهوية والتاريخ.

مصر تمتلك القدرة علي خلق مناخ حضاري راقي

وأضاف "محسب"  أن مهرجان الفسطاط جاء معبرا عن حجم التحول الذي تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة، سواء في البنية التحتية، أو في قطاع الثقافة والفنون، أو في المشروعات القومية العملاقة، مشيرا  إلى أن مصر استطاعت في فترة قصيرة بناء شبكة طرق، ومدن ذكية، ومناطق سياحية وثقافية جديدة أصبحت اليوم جزءا من هوية الدولة الحديثة، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تُظهر للعالم أن مصر تمتلك القدرة علي خلق مناخ حضاري راقي بما يعكس جوهر الشخصية المصرية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المهرجان يعد منصة لإبراز جهود الدولة في التنمية الاجتماعية والبشرية، خاصة مع اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، ودعم المواهب الشابة، وتشجيع الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الفعاليات التي تتضمن عروضا فنية وتراثية ورسائل إنسانية تُعد جزءا أساسيا من رؤية الدولة لتعزيز الروابط بين الأجيال، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني، في مواجهة محاولات التشويه وبث الإحباط التي تستهدف المجتمع.

وأشار "محسب"  إلى أن الدولة المصرية تخوض معركة تنموية كبيرة في كل القطاعات، بدءا من تطوير التعليم والرعاية الصحية، وحتى دعم الصناعة والتحول الرقمي، قائلا:" المهرجان يمثل فرصة لعرض هذه الإنجازات بطريقة مبسطة وجاذبة، تسمح للمواطنين بمتابعة ما يجري على أرض الواقع من تغيرات ملموسة"، داعيا إلى زيادة دعم هذا النوع من الفعاليات، باعتبارها أحد أدوات الدولة لتنشيط السياحة داخليا وخارجيا، وتفتح الباب أمام استثمارات جديدة في قطاعات الثقافة، والصناعات الإبداعية، والضيافة.

وشدد الدكتور أيمن محسب، أن مصر تمتلك ما يؤهلها لقيادة المنطقة في المجال الثقافي والإبداعي، بفضل تاريخها العريق، ومقوماتها السياحية، وطاقاتها البشرية، ورؤيتها الواضحة للمستقبل، مؤكدا على أن استمرار مصر في تنظيم مهرجانات بهذا المستوى يعكس حالة الثقة والاستقرار التي تعيشها الدولة، ويبعث رسالة واضحة بأن مسيرة البناء والتنمية لا تتوقف، وأن الشعب المصري شريك أصيل في صياغة حاضر بلاده ومستقبلها.

أيمن محسب مجلس النواب الاحتفاليات الوطنية عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

اسامه نبيه

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

محمد صبري

مينا ماهر عن محمد صبري: يارب ارحمه وصبرنا

الزمالك

الزمالك يعقد جلسة مع أحمد عبد الرؤوف.. اعرف السبب

فيريرا

إيقاف قيد جديد| فيريرا يصدم الزمالك ويلوح بورقة الفيفا

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

