زراعة المنوفية: الترخيص لـ921 مشروعا زراعيا وتطهير 14 كم من المساقى الخصوصية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بوضع خطة متكاملة لتطهير الترع والمجارى المائية والمساقى الخصوصية بكافة أرجاء مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وأشار المهندس ناصر أبوطالب وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحى المحافظة تقدر بـ 14 كيلو و200 متر ، حيث شمل تطهير ( ذاتي و تعاوني و تحسين ) نواحي قويسنا وتلا وشبين الكوم والشهداء ومنوف والباجور وأشمون ومنوف وسرس الليان وبركة السبع , وذلك خلال أسبوع لخدمة مساحة 1014 فدان، مؤكدا استمرار المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضارى والجمالى.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 4 تراخيص تشغيل لـ (محلات أعلاف ومصنع ) ، كما تم إجراء معاينات ميدانية لـ 12 (مزارع ماشية ، دواجن ، منحل ،تشغيل مصنع ) لدراستها تمهيداً للسير في إجراءات الترخيص ، موضحاً أنه تمت الموافقة على استخراج 921 ترخيص تشغيل لـ ( مزارع دواجن وماشية – منحل – مراكز تجميع ألبان - مصانع – محلات أعلاف ) خلال الفترة من أول يناير و حتي نصف نوفمبر الحالى، بالإضافة إلي المرور علي 1808 فدان من مساحات الخضر و الفاكهة للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازم ،كما تم عقد36 ندوات بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية .

من جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين ، لافتا إلى أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح .