هانيا الحمامي تودع بطولة الصين الدولية للاسكواش

خرجت هانيا الحمامي، المصنفة الأولى عالميًا، من بطولة الصين الدولية للاسكواش، بعدما خسرت من اليابانية ساتومي واتنابي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في الدور نصف النهائي.

تقدمت اللاعبة اليابانية في أول شوطين، لتعود البطلة المصرية وتتعادل في الشوطين الثالث والرابع، قبل أن تخطف "اليابانية" المباراة بالفوز في الشوط الفاصل، لتتأهل إلى المباراة النهائية.

وتنتظر اليابانية ساتومي الفائزة من مواجهة أمينة عرفي والأمريكية أوليفيا ويفر لمواجهتها في المباراة النهائية.

كانت هانيا الحمامي قد تصدرت التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش لأول مرة في تاريخها، عقب فوزها في الدور الأول من بطولة الصين الجارية، حيث كانت بحاجة إلى نقطة واحدة لاعتلاء عرش اللعبة عالميًا.

وباتت "الحمامي" رابع لاعبة مصرية في التاريخ تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش بعد نور الشربيني، ونوران جوهر، ورنيم الوليلي.