المشدد 7 سنوات لـ ربة منزل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية ، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة السلام.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سيدة تقوم بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام.

وبالفحص وتفريغ الفيديو، تم تحديد السيدة وضبطها، حيث اعترفت بارتكابها الواقعة، وأوضحت أنها حصلت على المواد المخدرة من عاطل آخر، تم ضبطه أيضًا.

وبتفتيشها عثر بحوزتها على قرابة كيلو من المواد المخدرة الحشيش وآيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته الي محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.