قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
إدارة ترامب تضغط على إسرائيل لتحقيق تقدم بشأن عناصر الفصائل برفح
أسامة ربيع: قناة السويس هي الخيار الأفضل بعد عودة الهدوء للبحر الأحمر
بالأسماء.. إصابة 15 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي مطاي شمال المنيا
الأموال العامة تكشف تفاصيل القبض على أشهر مزور ونصاب أمام محاكم الجيزة
مدبولي يفتتح معرض Cairo ict .. غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إعلام إقليم دارفور: المليشيات وثقت جرائمها بنفسها

الفاشر
الفاشر
محمد البدوي

قال عبد العزيز أوري، مدير الإعلام بحكومة إقليم دارفور، إن توثيق الجرائم والانتهاكات منذ 15 أبريل 2023 يمثل أولوية قصوى لسلطات الإقليم، وذلك لضمان كشف الحقائق كاملة أمام المجتمع الدولي بشأن ما جرى في السودان خلال الفترة الماضية.

 المواقف الدولية والإقليمية

وأوضح أوري، في مداخلته مع برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مشاهد مجزرة الفاشر وما رافقها من قتل واسع للسكان أسهمت في تحريك موجة كبيرة من المواقف الدولية والإقليمية، التي تتابع اليوم ما يجري في السودان بجدية غير مسبوقة.

وأضاف أن ثبات سكان الفاشر أمام الاعتداءات كان أحد أهم أسباب هذا الزخم الدولي، مشيرًا إلى أن تضحياتهم بين من استشهد ومن واصل القتال بصمود «غيّرت بعمق طبيعة التفاعل العالمي مع قضية دارفور».

توثيق عمليات القتل

وأكد مدير إعلام الإقليم أن العالم أصبح يشهد ويرصد بوضوح ما ترتكبه المليشيات من جرائم، لافتًا إلى أن الدعم السريع «أسهمت في توثيق جرائمها» من خلال نشرها لمشاهد العنف وتوثيق عمليات القتل، وهو ما جعل الأدلة دامغة أمام المؤسسات الدولية.

الفاشر سكان الفاشر إقليم دارفور المجتمع الدولي

