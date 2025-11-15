المستثمرون الصينيون يحققون نجاحا في مجال الذكاء الاصطناعي

يتطلع المستثمرون الصينيون في مجال الذكاء الاصطناعي الى تطوير المرافق ونظم عمل منتجي المعادن الذين يشكلون العمود الفقري لهذه الصناعة.

وبحسب وكالة بلومبرج، يعكس التحول نحو سلسلة التوريد في القطاع - من مولدات الطاقة إلى المواد المستخدمة في مراكز البيانات - القلق المتزايد بشأن التقييمات في مخزونات الذكاء الاصطناعي النقية. ويقول المحللون إن الشركات التي تدعم النظام البيئي التكنولوجي تعمل بكفاءة وتوفر منتجات بأسعار معقولة .

وقال محللو بنك أوف أميركا للأوراق المالية إن الصين في وضع أفضل من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا بسبب قدرتها الهائلة على التوليد، وانخفاض تكاليف الطاقة، والطاقة المتجددة الوفيرة.

وبحلول عام 2030، سيذهب حوالي ثلث إجمالي الإنفاق الصيني على الذكاء الاصطناعي نحو بناء المرافق الداعمة، مع حصول المعادن والطاقة وأنظمة التبريد على الجزء الأكبر من النفقات، وفقا لتقديرات البنك.

