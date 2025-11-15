وكالة "فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لليونان على المدى الطويل إلى BBB

رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لليونان على المدى الطويل إلى BBB من BBB-، مما حول التوقعات من إيجابية إلى مستقرة في أحدث مراجعة لها.

وبحسب بيان للوكالة، تمثل هذه الخطوة علامة فارقة أخرى في انتعاش البلاد بعد الأزمة، مدفوعة بتخفيض الديون المستمر، والنتائج المالية القوية، والنمو الاقتصادي الذي لا يزال يفوق منطقة اليورو.

وتختتم الترقية دورة التقييمات لهذا العام لليونان وتعكس ما تصفه وكالة "فيتش" بأنه تحسن مستدام في مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات المالية الرئيسية.

وأعربت الحكومة اليونانية عن ارتياحها للترقية في التصنيف.

وفي بيان رسمي، قال وزير الاقتصاد الوطني والمالية اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس إن القرار "يؤكد التقدم الذي أحرزه الاقتصاد اليوناني ومصداقية السياسة المالية".

وشدد على أن وكالة "فيتش" تعترف بتخفيض الديون بشكل كبير في اليونان، والأداء القوي للميزانية، وزخم النمو المرن، وتحسين القطاع المصرفي.

ووفقا للوزارة، تواصل اليونان تسجيل أكبر انخفاض في الديون بين البلدان ذات الدرجة الاستثمارية، أكثر من 60 نقطة مئوية منذ عام 2020.