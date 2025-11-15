مخرج "شكوى 713317" ياسر شفيعي : الفيلم نتاج تجربة شخصية

كشف المخرج ياسر شفيعي بعض تفاصيل فيلم "شكوى 713317" الذى يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مؤكدا ان الفيلم عبارة عن تجربة شخصية.

وأوضح ياسر قائلا : تعرضت لهذا الموقف الصعب مع شركات الصيانة وقررت وقتها تقديم عمل فني عن هذه الحياة الرتيبة.

وعرض اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



"شكوى 713317" فيلم روائي طويل من إنتاج مصر، وتبلغ مدته 80 دقيقة.



تدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة. ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.



يُعد المخرج ياسر شفيعي صانع أفلام مصريًا بدأ مسيرته بعيدًا عن السينما كمصمّم مجوهرات، قبل أن يتجه إلى الإخراج بعد دراسته في أكاديمية الفنون ومدرسة الجيزويت للسينما. وقد حصدت أفلامه القصيرة عدة جوائز، من بينها: "حلم المشهد"، "التدريبات القصوى لتحسين الأداء"، و"الراجل اللي بلع الراديو". ويأتي "شكوى رقم 713317" ليصبح أول فيلم روائي طويل له.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.