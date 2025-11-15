قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موجة أمطار تضرب هذه المحافظات غدا .. اعرف حالة الطقس
رسميا.. لا شبهة جنائية في وفاة محمد صبري نجم نادي الزمالك
بناء وتجديد .. أحمد موسى: الدولة المصرية لم تترك القاهرة بدون تطوير
لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها
أحمد موسى: القمامة في الفسطاط كان ارتفاعها 5 أدوار.. والدولة عكفت على تطوير المنطقة
قائد الجيش الثالث الميداني: نوفر البيئة الأمنية لتنفيذ مشروعات التنمية.. فيديو
أحمد موسى: الرئيس السيسي يبني مصر الجديدة.. والفسطاط بها مساحات خضراء وأماكن ترفيهية
الشوارع تتحول لأنهار من المياه.. سلطات ويلز تصدر تحذيرات من الفيضانات
قائد الجيش الثالث: إصرار من القيادة على تطوير نظم التسليح والمعدات.. فيديو
بالأسماء.. حركة تغييرات مفاجئة بخريطة قيادات تعليم القاهرة
التموين: طرح زيوت خليط 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية
فن وثقافة

مخرج "شكوى 713317" ياسر شفيعي : الفيلم نتاج تجربة شخصية

فيلم "شكوى 713317
فيلم "شكوى 713317
أحمد إبراهيم

كشف المخرج ياسر شفيعي بعض تفاصيل فيلم "شكوى 713317" الذى يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مؤكدا ان الفيلم عبارة عن تجربة شخصية.

وأوضح ياسر قائلا : تعرضت لهذا الموقف الصعب مع شركات الصيانة وقررت وقتها تقديم عمل فني عن هذه الحياة الرتيبة.

وعرض اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، فيلم "شكوى رقم 713317" للمخرج ياسر شفيعي، في عرضه العالمي الأول ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.


"شكوى 713317" فيلم روائي طويل من إنتاج مصر، وتبلغ مدته 80 دقيقة. 


تدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق. لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة. ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية.


يُعد المخرج ياسر شفيعي صانع أفلام مصريًا بدأ مسيرته بعيدًا عن السينما كمصمّم مجوهرات، قبل أن يتجه إلى الإخراج بعد دراسته في أكاديمية الفنون ومدرسة الجيزويت للسينما. وقد حصدت أفلامه القصيرة عدة جوائز، من بينها: "حلم المشهد"، "التدريبات القصوى لتحسين الأداء"، و"الراجل اللي بلع الراديو". ويأتي "شكوى رقم 713317" ليصبح أول فيلم روائي طويل له. 


عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ياسر شفيعي تفاصيل فيلم شكوى 713317 فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

أحمد سعد

حادثان خلال 3 شهور| قصة “فرح وحفل” وراء حادث الفنان أحمد سعد.. وهذه تفاصيل حالته الصحية

فتاوى

فتاوى| حكم لصق أوراق الأذكار في الأماكن العامة.. هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها؟.. هل تجب الطهارة أو الوضوء قبل ترديد الأذكار؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

لتوسيع قاعدة الأنشطة.. محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية

بالصور

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

