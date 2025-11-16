قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أسامة ربيع: جاهزون لاستقبال عودة كل السفن إلى قناة السويس

قناة السويس
قناة السويس
محمد البدوي

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل أعمال التطوير الكبرى التي نُفذت خلال العامين الماضيين، مؤكداً أن الهيئة التزمت بتوجيهات القيادة السياسية بعدم تقليل معدلات العمل أو تخفيض القدرات التشغيلية رغم انخفاض عدد السفن منذ نهاية 2023.

وقال ربيع، خلال لقاء خاص على شاشة القاهرة الإخبارية: «الرئيس السيسي وجّه بعدم خفض أي شيء… نبقى جاهزين ليوم تعود فيه السفن وأكثر».

وأوضح ربيع أن الهيئة انتهت بالكامل من تطوير القطاع الجنوبي، وهو أصعب قطاعات القناة ولم يشهد تطويراً منذ عام 1990. وشمل المشروع زيادة عرض المجرى 40 متراً شرقاً، وتعميق الغاطس من 66 قدماً إلى 72 قدماً لمسافة 30 كيلومتراً، بالإضافة إلى تنفيذ قناة ثانية بطول 10 كيلومترات في منطقة البحيرات الصغرى لزيادة معدلات الازدواج.

طول الازدواج في القناة

ويصبح بذلك أصبح طول الازدواج في القناة 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً، الأمر الذي يرفع كفاءة العبور ويقلل فترات الانتظار. وأكد ربيع أن التطوير لم يقتصر على المجرى الملاحي فقط، إذ تم تحديث أسطول القطرات واللنشات بالكامل وإنشاء 15 كوبري جديداً لخدمة حركة المستثمرين بين شرق وغرب القناة.

وأضاف رئيس الهيئة أن السفن التي تعبر اليوم تشهد قناة سويس مختلفة تماماً عن تلك التي عرفتها خلال السنتين الماضيتين، مشيراً إلى شهادات الربابنة الذين أكدوا سهولة العبور من باب المندب إلى القناة دون أي معوقات.

وفي رسالة مباشرة لشركات الملاحة العالمية، قال الفريق ربيع: «المنطقة أصبحت هادئة، والهدنة مستمرة بضمان الرئيس السيسي والرئيس ترامب وعبور سفينة حاويات 18 ألف طن أكبر دليل على ذلك… نحن جاهزون لاستقبال عودة كل السفن إلى قناة السويس».

هيئة قناة السويس أسامة ربيع قناة السويس باب المندب السيسي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

